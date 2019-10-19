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DeX هي بمثابة بيئة سطح مكتب تحوّل هواتف أو أجهزة شركة سامسونج اللوحية إلى كمبيوتر شخصي عند توصيله بشاشة خارجية.
وقد تم الإعلان عن هذه الخدمة قبل عامين تقريبًا، وأصبحت متاحة وبشكل رسمي للمستخدمين العام الماضي.
وخلال نفس العام قدّمت شركة سامسونج مشروعها Linux on DeX لتشغيل نظام لينكس بالكامل على غرار نظام تشغيل ويندوز.
ولكن للأسف المشروع قد توقف، حيث ترسل سامسونج الآن رسالة بريد إلكتروني إلى المختبرين توضح أن برنامج الإصدار التجريبي قد انتهى وأن نظام Linux on DeX لن يكون مدعومًا على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 10.
من ناحيته، إعلان سامسونج هذا الأمر لم يكن مفاجئًا، حيث يُعد المشروع أكثر مشاريع سامسونج الغير نشطة.
كذلك لم يتلقى Linux on DeX أي تحسينات كبيرة طيلة فترة ظهوره للتجربة والتي استغرقت أقل من 11 شهر.
حيث كل ما في الأمر كان عبارة عن توسيع الدعم للمزيد من الأجهزة، وإلى جانب ذلك كانت صورة النظام الرسمية الوحيدة المقدمة هي Ubuntu 16.04.
أخيرًا، إذا كان لديك جهاز سامسونج لا يعمل بنظام تشغيل أندرويد 10 فلا يزال بإمكانك تجربة منصة Linux on DeX وذلك عبر تحميل ملفه الـ APK ومن ثم تحميل نظام لينكس الخاص من موقع سامسونج على الويب.
التدوينة شركة سامسونج تُعلن عن إغلاق مشروعها Linux on DeX ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.