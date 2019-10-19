السبت 19 أكتوبر 2019

الذكاء الاصطناعي يعزز أداء كاميرات بيكسل 4

متابعات_الخليج 365

لم تعد الهواتف الذكية المتطورة بحاجة إلى المزيد من الكاميرات ذات التكنولوجيا البصرية المعقدة من أجل تحسين الدقة والتكبير عند التقاط الصور بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي AI، الذي سيعمل أيضا على تلافي أخطاء المصور عند التقاط الصورة.



فبحسب موقع "itprotoday.com" انضمت شركة جوجل "Google" الأمريكية إلى قائمة عمالقة صناع التكنولوجيا في العالم أمثال سامسونج "Samsung" الكورية وهواوي "Huawei" الصينية، بالإضافة إلى أبل "Apple" في استخدام الذكاء الاصطناعي "AI" من أجل تعزيز قدرات هاتفها الأحدث بيكسل 4 "Pixel 4".

وستكون كاميرا هواتف بيكسل 4 "Pixel 4" قادرة على تحديد وجوه الأشخاص والتأكد من التقاط الصور في أفضل الأوضاع، كما ستضمن الكاميرا عدم التقاط صور للأشخاص في حال ما إذا كانت أعينهم مغلقة خلال الالتقاط.

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وتعقيبا على استخدام جوجل "Google" للذكاء الاصطناعي لسد الفجوة المتعلقة بجودة الصور نتيجة التخلي عن تزويد هواتف بيكسل 4 "Pixel 4" بكاميرات إضافية، أوضح آيزاك رينولدز مدير فريق إنتاج هاتف جوجل "Google" الجديد أن الذكاء الاصطناعي "AI" له الفضل في جعل خاصية التقريب الرقمي لعدستي هواتف تعادل 3x.

وتحتوي هواتف بيكسل 4 "Pixel 4" على ميزة سوبر ريس زوم "Super Res Zoom"، وهي الخاصية التي تتيح لكاميرا الهاتف دمج العديد من الإطارات لتشكيل صورة ذات دقة أعلى ومعالجة اهتزازات الكاميرا بتقنية عالية لضمان الحصول على أفضل نقاء للصور.

ولم تكتف جوجل "Google" باستخدام الذكاء الاصطناعي "AI" لترقية القدرات البصرية لهواتف بيكسل 4 "Pixel 4" فحسب بل أيضا لرفع قدرات الهاتف الذي يحتضن معالج كوالكم سناب دراجون "Qualcomm Snapdragon".