«وول ستريت» تخرج من ضغوط «ضعف النمو» بدعم «نتائج الشركات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعمت نتائج أعمال قوية للشركات عن الربع الثالث من العام الجاري، وتطورات إيجابية لصفقة «بريكست» بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مؤشرات الأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي، حيث خلصت الأسواق من ضغوط بيانات النمو الضعيفة لاقتصادات كبرى من بينها الصين وألمانيا، بالإضافة إلى الشكوك التجارية بشأن الاتفاق الجزئي الذي تم الأسبوع الماضي بين واشنطن وبكين.

تراجعت صادرات الصين بوتيرة متسارعة خلال الشهر الماضي كما سجلت الواردات الهبوط الشهري الخامس على التوالي، في إشارة على مزيد من الضعف داخل ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، كما واصل اقتصاد الصين تباطؤه خلال الربع الثالث من العام الجاري، وسجل نمو بأبطأ وتيرة في 27 عاماً ونصف، حيث إن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة لا تزال تضغط على ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.



«وول ستريت»

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة الجمعة، وتمكنت معظم المؤشرات من تحقيق مكاسب أسبوعية مع بداية موسم نتائج الأعمال الفصلية هذا الأسبوع، حيث أعلنت 70 شركة أمريكية أداءها المالي خلال الربع الثالث من العام الجاري تجاوز 81% منها توقعات المحللين.

وعند نهاية الجلسة، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.9% أو ما يعادل 255 نقطة ليصل إلى 26770.2 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.2%، كما هبط «ستاندرد آند بورز» بنحو 0.4% مسجلاً 2986.2 نقطة، لكنه يسجل مكاسب أسبوعية بلغت 0.5%، في حين انخفض «ناسداك» بنحو 0.8% إلى 8089.5 نقطة، لكنه تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية بلغت 0.4%.

الأسهم الأوروبية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الأسبوع، بفعل قطاع السيارات ومع ترقب تصويت البرلمان البريطاني على صفقة البريكست، لكن أداءها الأسبوعي جاء متبايناً.

وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر «ستوكس600» 0.3% إلى 391.8 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 0.06%، كما انخفض مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.6% عند 5636.2 نقطة، ليتراجع بنحو 0.5% خلال الأسبوع الجاري، وهبط مؤشر «فوتسي» البريطاني بنحو 0.4% إلى 7150.5 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 1.3%، فيما تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2% عند 12633.6 نقطة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بلغت 1%.

مؤشرات اليابان

بلغ المؤشر نيكاي الياباني أعلى مستوى في عشرة شهور في نهاية تداولات الأسبوع، وارتفع المؤشر 0.18% إلى 22492.68 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، لكنه تراجع من ارتفاع نسبته 0.88% في وقت سابق، وفي الأسبوع، صعد المؤشر القياسي 3.18%.

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النفط

تراجعت أسعار النفط في نهاية تداولات الجمعة، بفعل مخاوف بشأن اقتصاد الصين غطت على إشارات إيجابية من قطاعها للتكرير، لكن الخسائر قيدتها آمال بتحقيق تقدم نحو اتفاقية للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 49 سنتاً لتبلغ عند التسوية 59.42 دولار للبرميل، وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 15 سنتاً لتسجل عند التسوية 53.78 دولار للبرميل، وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع على خسائر مع هبوط برنت 1.8% والخام الأمريكي 1.7%.

الذهب

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات نهاية الأسبوع، مع جني الأرباح بعد توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لاتفاق بشأن البريكست، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.3% أو ما يعادل 4.20 دولار إلى 1499.10 دولار للأوقية، وحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية تبلغ 0.4%، وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1% عند 1490.32 دولار للأوقية.

العملات

تحول الدولار الأمريكي للهبوط أمام العملات الرئيسية في نهاية تداولات الجمعة، وذلك مع مكاسب اليورو والاسترليني، ليسجل خسائر أسبوعية قوية.

وتعرضت العملة الأمريكية للضغط مع مكاسب اليورو والاسترليني بعد أن نجحت بريطانيا في الاتفاق على صفقة جديدة بشأن البريكست مع الاتحاد الأوروبي، وسجلت العملة الأمريكية خسائر أسبوعية بنحو 1% مع هدوء المخاوف العالمية بشأن أزمتي البريكست والتجارة، بالإضافة إلى أن البيانات الاقتصادية السلبية والتي تدعم خفض الفائدة هذا الشهر.

وتراجع الدولار أمام اليورو بنحو 0.3% عند 1.1159 دولار، كما انخفض أمام الين بنحو 0.2% ليسجل 108.47 ين، وانخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الاسترليني بنسبة 0.5% عند 1.2950 دولار، كما هبطت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2% مُسجلة 0.9855 فرنك.