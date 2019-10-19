«الطب المذهل».. عرض جديد لبرنامج «لِمَ؟» العام الجاري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:إيمان سرور

كشفت دائرة التعليم والمعرفة أن برنامج «لِمَ؟» يقدم هذا العام عرضاً تفاعلياً يطبق لأول مرة خلال العام بعنوان «الطب المذهل»، الذي يغرس في الطلبة حب تعلم علوم الطب، والاطلاع على المهارات والتقنيات التي يستخدمها العاملون في مجال الطب والرعاية الصحية، حيث يعمل البرنامج على إثراء معرفة الطلبة من خلال عروضه العلمية الممتعة والمتنوعة التي تركز على المواد المهمة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وقالت إن العرض الجديد لبرنامج «لٍمَ؟» يتضمن المعلومات التي تفيد الطالب في معرفة جسم الانسان ما ينمي عقله ويحفزه لتعلم مجال الطب مستقبلاً، حيث يتم تعريف الطلبة على بعض الأجهزة الطبية التي تساعد على تشخيص الأمراض مثل جهاز الرنين المغناطيسي والأشعة السينية، والأجهزة التي تستخدم في تشخيص الأمراض وتعريفهم بالسلوكيات الصحية واتباع القواعد الارشادية للحفاظ على الصحة.

وقال سند أحمد، رئيس لجنة إثراء الطلبة، ل«الخليج»: إن برامج إثراء الطلبة، مبادرة تعليمية تعتمد على الأنشطة اللاصفية بهدف تعزيز مستوى الطلبة في مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات في أبوظبي.