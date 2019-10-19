دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق خرائط جوجل على iOS سيدعم قريبًا خاصية الإبلاغ عن الحوادث على الطريق وأكثر

© Tech World قدمت بواسطة تطبيق الخرائط

منذ أن استحوذت جوجل على خدمة التنقل والملاحة Waze، أضافت الشركة بعض مميزات هذه الخدمة الرئيسية على تطبيق الخرائط من على أندرويد.

على سبيل المثال، تم إضافة خاصية الإبلاغ عن الحوادث على الطريق والإبلاغ عن تباطؤ حركة المرور.

وفي هذا الشأن، تقول جوجل إن مستخدمي خرائطها على النظام الآخر “iOS” سيتمكنون قريبًا من الإبلاغ عن حوادث الطرق أيضًا.

كذلك سيتمكن حملة آيفون من الإبلاغ عن الأعطال وتباطؤ حركة المرور، على أن يكون ذلك عبر النقر على زر جديد أسفل البوصلة في واجهة المستخدم للتنقل أثناء القيادة، وكما هو موضّح أدناه.

كما أن مستخدمي iOS ليسوا وحدهم الذين يحصلون على خيارات إعداد تقارير جديدة، حيث أشارت الشركة أيضًا أن المستخدمين على كلا النظامين سيتمكنون من الإبلاغ عن عمليات الإنشاء وإغلاق الممرات والمركبات المعطلة على الطريق وأكثر.

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أخيرًا، تتمثّل أهمية تطبيق Waze في إعطائه صورة دقيقة لكل ما يحدث على الطريق من حولك حتى تتمكن من الحصول على فكرة أفضل عن أحوال الطرق الحالية.

ومع إضافة جوجل لأهم المميزات في Waze من على تطبيق خرائطها، تُصبح الخدمة كنزًا من المعلومات المفيدة للسائقين.

المصدر:

Google

التدوينة تطبيق خرائط جوجل على iOS سيدعم قريبًا خاصية الإبلاغ عن الحوادث على الطريق وأكثر ظهرت أولاً على عالم التقنية.