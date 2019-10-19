رغم الاتفاق.. الإرهابيون يهاجمون "الوطني السوري"

رأس العين/ الخليج 365
أطلق إرهابيو تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" النار على قوات الجيش الوطني السوري، الجمعة، في رأس العين، على الرغم من الاتفاق التركي الأمريكي بخصوص المنطقة الآمنة.
واستهدف الإرهابيون عناصر الجيش الوطني السوري، بنيران البنادق القناصة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم.
وتم نقل العناصر الثلاثة المصابين إلى المستشفى في قضاء جيلان بنار، بولاية شانلي أورفة، للعلاج.
وفي وقت سابق السبت، قالت وزارة الدفاع التركية إن إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" نفذوا 14 خرقا خلال آخر 36 ساعة، وسط التزام كامل للقوات المسلحة التركية باتفاق المنطقة الآمنة.والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق عملية "نبع السلام" العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة في ظرف 120 ساعة.
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