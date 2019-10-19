الأرصاد تنبه من رياح وأمطار على عدد من محافظات مكة

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صحيفة الخليج الالكترونية
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
وذكرت أن التنبيه يشمل: “العاصمة المقدسة، والطائف، وأضم، والعرضيات، وميسان”.
وأشارت الهيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.
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