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الأرصاد تنبه من رياح وأمطار على عدد من محافظات مكة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وذكرت أن التنبيه يشمل: “العاصمة المقدسة، والطائف، وأضم، والعرضيات، وميسان”.

وأشارت الهيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

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