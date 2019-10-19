الأرصاد تنبه من رياح وأمطار على عدد من محافظات مكة

صحيفة الخليج الالكترونية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وذكرت أن التنبيه يشمل: “العاصمة المقدسة، والطائف، وأضم، والعرضيات، وميسان”.

وأشارت الهيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.