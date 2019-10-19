غسل اليدين بماء الصنبور دون صابون أكثر فاعلية من المطهرات

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضحت دراسة علمية، أن غسل اليدين بماء الصنبور دون صابون يعدّ أكثر فاعلية من العديد من المطهرات في قتـل فيروس “IAV”.

وقالت الدراسة إن غسل اليدين تحت ماء الصنبور العادي لمدة 30 ثانية يقضي على الفيروس، داعيةً إلى غسل الأيدي بماء الصنبور لمدة 30 ثانية وليس مجرد فركها بمنظف الأيدي.

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وأضافت أن الوقاية الحالية من العدوى بالمطهرات والمناديل المبللة المطهرة وفرك اليدين بالمطهر واستخدام الميثانول ليست كافية لمنع تفشي الفيروس.

ولفتت إلى أن التجارب السريرية أثبتت أنه بعد غسل اليدين بالإيثانول لمدة دقيقتين كان الفيروس لا يزال نشطاً في المخاط على أطراف أصابع المشاركين وبعدها بأربع دقائق تم القضاء على نشاط الفيروس.

وأشارت إلى أن الإيثانول ينتقل ببطء خلال المادة السميكة واللزجة أكثر مما يحدث في المياه المالحة، والتي لها خصائص مماثلة مثل الماء العادي.