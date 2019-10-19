منح الرخصة الآسيوية لتسعة أندية.. والاتحاد من المحرومين

صحيفة الخليج الالكترونية

قررت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة، الموافقة بالإجماع على منح الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2019-2020 لأندية النصر والهلال والتعاون والأهلي والشباب والفيصلي والفتح والاتفاق والفيحاء، وذلك بناء على استيفائهم المعيير الإلزامية “الرياضية والبنى التحتية والإدارية والقانونية والمالية” المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي للعبة.

وأضافت الرابطة في بيان صحافي: كما قررت اللجنة في اجتماعها الذي انعقد مساء يوم الجمعة، في مقر الرابطة بالرياض برئاسة محمد السليم، رفض منح أندية الوحدة والرائد والاتحاد والحزم وأبها وضمك والعدالة الرخصة الآسيوية لعدم استيفائهم المعايير الإلزامية.

وأبانت اللجنة أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة، الاستئناف بشأن القرارات الصادرة، أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارها بالقرار، وفق الإجراءات المحددة في لائحة تراخيص الأندية.