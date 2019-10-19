إلغاء الوظائف الشاغرة برتبتي فريق أول وفريق في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى

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صحيفة الخليج الالكترونية
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً، بإلغاء جميع الوظائف الشاغرة برتبتي (فريق أول، وفريق) في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
وتضمن الأمر الملكي أن يعتبر صدور أمر الترقية أو التعيين على الرتبتين المذكورتين إحداثاً للوظيفة، واعتبار صدور أمر الإعفاء أو عدم تمديد الخدمة أو الوفاة إلغاءً للوظيفة.
ونوه إلى أن أمر الإلغاء لا يسري على الوظائف العسكرية المنصوص عليها في أي نظام أو تنظيم لأي وزارة أو جهاز حكومي.
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