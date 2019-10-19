“تركي آل الشيخ” يغرد “نبض الرياض”

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نورة الشهري
– نبض الرياض – هكذا وصف رجل المهمات الصعبة ، معالي المستشار تركي ال الشيخ فعاليات الرياض، في سلسلة من التغريدات عبر تويتر ،.
واضاف ضمن إحصائياته ان الأعداد إذا تزايدت بهذا الكم الهائل سيبلغ عدد الحضور نهاية الموسم ١٠ مليون زائر ، حيث بلغ عدد الحضور خلال ٢٤ ساعة فقط اكثر من مليون ونصف زائر ، لمختلف مواقع فعاليات الموسم.
وتستمر تغريدات معالي المستشار في مُواكبة أحداث الموسم من أوقات الفعاليات وأشهر المطاعم و كل ما يتعلق بالفعالية ، حيث أضاف تستاهل كل خير يالسعودي.
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