رجل يقف أمام مترو ليرغمه على انتظار زوجته.. ماذا حدث؟

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السبت 19 أكتوبر 2019
رجل يقف أمام مترو ليرغمه على انتظار زوجته.
متابعات_الخليج 365
قام رجل بمحاولة إعاقة انطلاق مترو بأحد شوارع مدينة إسن غربي ألمانيا، لأن زوجته لم تصل في الموعد.
وقالت الشرطة الألمانية إن القطار كان في محطة إسن الغربية مهيأ للانطلاق، وطلب الرجل من سائق المترو أن ينتظر وصول زوجته، إلا أن السائق لم يبدِ استعدادا لذلك فتوجه الرجل إلى القضبان ووقف عليها أمام المترو، وجاءت المرأة وركبا القطار.
وكانت الشرطة في انتظارهما بالمحطة التالية، واتُّهم الرجل بتعطيل مؤسسة عامة.
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