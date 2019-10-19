هاتف ذكي بشاشتين من شركة نوبيا

السبت 19 أكتوبر 2019 هاتف ذكي بشاشتين من نوبيا متابعات_الخليج 365 كشفت شركة نوبيا عن هاتفها الذكي Z20 الجديد المزود بشاشتين.

وأوضحت الشركة الصينية أن الشاشة الرئيسية تأتي بقياس6.42 بوصة وبدقة وضوح 2340×1080 بيكسل، وعلى الجانب الخلفي تأتي الشاشة الثانية بقياس 5.1 بوصة وبدقة 1520×720 بيكسل. Advertisements وينبض بداخل الهاتف الفاخر Z20 الجديد معالج Snapdragon 855 Plus، مع ذاكرة وصول عشوائي RAMسعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت. وتم تجهيز الهاتف ببطارية سعة 4000 ملي أمبير ساعة تدعم الشحن بقدرة 27 وات. ويمتاز الهاتف Z20 بكاميرا ثلاثية تتألف من عدسة أساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 16 ميجابيكسل، وعدسة للتقريب بدقة 8 ميجابيكسل. وتتيح الكاميرا إمكانية تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 8K وبمعدل 15 إطارا في الثانية. ويشتمل الهاتف الذكي Z20 الجديد على اثنين من مستشعرات بصمة الإصبع، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 9، ومن المقرر طرحه في الأسواق بسعر 549 دولارا أمريكيا.

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