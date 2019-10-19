اختبار للدم يعجل بتشخيص أورام الدماغ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصل العلماء إلى فحص للدم يزيد سرعة تشخيص سرطان الدماغ من خلال رصد تركيبة حيوية بعينة الدم بواسطة الأشعة تحت الحمراء؛ ونُشرت التفاصيل بمجلة «تواصل الطبيعة».

يصعب تشخيص أورام الدماغ لأن أعراضها غير محددة وشائعة بدرجة كبيرة كالصداع، ومشاكل الذاكرة؛ وهو ما يؤدي إلى تأخير العلاج وتراجع حالة المريض؛ وما يميز الفحص الجديد أنه يحدد في وقت وجيز ما إذا كانت الأعراض التي يشكو منها الشخص ناجمة عن أورام بالدماغ أم أنها نتيجة مشاكل صحية أخرى.

تؤخذ عينة دم من المريض ويتم فحصها باستخدام الأشعة تحت الحمراء لتحديد تركيبة حيوية معينة بالدم كما تتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لمعرفة ما إذا كانت تلك التركيبة تحوي علامات للسرطان؛ ويرى الباحثون أنها وسيلة سوف تساعد الأطباء على التعرف إلى مرضى سرطان الدماغ وسط من يشكون الأعراض الشائعة.