خافضات الكوليسترول ترتبط بتشخيص الهشاشة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتشف فريق من الباحثين من تخصصات مختلفة وجود علاقة بين قوة وجرعة خافضات الكوليسترول وتشخيص هشاشة العظام؛ ونُشرت التفاصيل بمجلة «حوليات مرض الروماتيزم».

أثبتت الدراسات السابقة أن العقاقير المعروفة بخافضات الكوليسترول لها تأثير جيد في الوقاية من أمراض القلب والشرايين من خلال خفض معدلات الكوليسترول بالدم؛ وبالرغم من أن الكوليسترول عامل لتلك المشاكل الصحية إلا أنه عنصر أساسي لتركيب الهرمونات الجنسية مثل هرمونات تستوستيرون واستراديول بجانب بعض المركبات الأخرى بالجسم.

توصلت الأبحاث من قبل إلى أن تراجع تركيز هرمون الأستروجين لدى النساء في سن اليأس يزيد ارتشاف العظام ما يؤدي إلى انخفاض الكثافة المعدنية ومن ثم الهشاشة؛ ويقول الباحثون القائمون بالدراسة الحالية إن علاقة مشابهة توجد أيضاً في حالة هرمون التستوستيرون.

ظهر من خلال مراجعة بيانات ملايين المرضى أن من يستخدمون جرعات خفيفة من خافضات الكوليسترول (10 مليجرام) تنخفض وسطهم حالات الإصابة بهشاشة العظام، والعكس صحيح حيث ارتبطت الجرعات الأكبر بزيادة حالات الهشاشة؛ ويرجع الباحثون السبب إلى تراجع الهرمونات نتيجة انخفاض الكوليسترول تحت تأثير الدواء.