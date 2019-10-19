استعداداً ليوم احتجاج ثالث.. اللبنانيون يتحدّون القمع الأمني بقطع جديد للطرق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد عشرات المتظاهرين للتجمع صباح السبت في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية بيروت، بعد أن أخلتها قوات الأمن في الليل، وبعد يوم شهد مقتل اثنين من المتظاهرين في طرابلس شمالي البلاد.

تولى الجيش اللبناني إعادة فتح بعض الطرق الدولية، فيما كان شبان يجمعون الإطارات والعوائق والأتربة في بيروت ومناطق أخرى تمهيداً لقطع الطرق الرئيسية، وبدا وسط بيروت صباحاً أشبه بساحة حرب، تتصاعد منه أعمدة الدخان وسط تناثر الزجاج وانتشار حاويات النفايات وبقايا الإطارات المشتعلة في الشوارع.

ويستعد اللبنانيون للخروج في مظاهرات جديدة السبت لليوم الثالث على التوالي، رغم تصدي القوى الأمنية والعسكرية لتحركات حاشدة ليلاً بعنف وتوقيفها العشرات بعد أعمال شغب.

وانتهت تظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف ليلاً بأعمال شغب من قبل شبان غاضبين أقدموا على تكسير واجهات المحال التجارية وواجهتي مصرفين وعدادات وقوف السيارات وإشارات السير وسيارات، وتخلل التظاهرات تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي عملت على تفريقهم بالقوة عبر إطلاق خراطيم المياه وعشرات القنابل المسيلة للدموع، ما تسبب بحالات إغماء وهلع.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي أنها أوقفت «سبعين شخصاً خلال قيامهم بأعمال تخريب وإشعال حرائق وسرقة في وسط بيروت».

وشهدت مدن عدة أبرزها طرابلس شمالاً والنبطية جنوباً تجمعاً للمتظاهرين منذ ساعات الصباح الباكر، وقال أحد المتظاهرين في مدينة النبطية، في تصريح لقناة تلفزيونية محلية «صراعنا أبدي مع هذا النظام الطائفي. نعاني منذ ثلاثين سنة الطبقة السياسية الحاكمة»، وأضاف «يحاولون تصويرنا على أننا غوغائيون لكننا نطالب بحقوقنا».

وتصاعدت نقمة الشارع خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي تراجعت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وتوجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة وسط مؤشرات على انهيار اقتصادي وشيك.

وفي محاولة لتدارك الأزمة، منح رئيس الحكومة سعد الحريري ليل الجمعة «شركاءه» في الحكومة من مختلف التيارات مهلة 72 ساعة، «لتقديم جواب واضح بأن هناك قراراً لدى الجميع للإصلاح ووقف الهدر والفساد».