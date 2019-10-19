هزاع المنصوري: يسعدني أن أفرح معكم بإنجاز طموح زايد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء

احتفل مجلس الوثبة، التابع لمكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء مساء أمس الجمعة، برائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، وذلك بمناسبة عودتهما لأرض الوطن سالمين، بحضور حشد كبير من المواطنين ووجهاء القبائل وكبار رجال الدولة.

وفي بداية الحفل، قدم سعود كرمستجي مدير الاتصال الحكومي في مركز محمد بن راشد للفضاء، نبذة عن برنامج الإمارات للفضاء.

وعبر رائد الفضاء هزاع المنصوري، عن فرحته خلال كلمته بالحفل قائلاً: «يسعدني أن أفرح معكم بهذا الإنجاز، إنجاز طموح والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث كان في السبعينيات من القرن الماضي يحلم ويطمح أن يصل أبناؤه للفضاء، واليوم هذا الحلم تحقق بعد 40 عاماً، حيث إن أبناء القائد المؤسس وصلوا الفضاء، وعيونهم على مجاله الواسع بل وعلى «المريخ». وأضاف: «جعلنا الناس يروا أننا نستطيع تحقيق المستحيل، وبجاهزية تامة ومثابرة وطموح للأفضل، كما عودتنا القيادة الرشيدة للمنافسة على المركز الأول في جميع المجالات، نحن اليوم (هزاع المنصوري وسلطان النيادي) بداية لشباب الإمارات وجيل صاعد في مجال الفضاء.

وتابع: «منذ تقدمي في البداية رأيت أن 4222 شخصاً تقدموا للمهمة، لم أتوقع أن يتم اختياري لكن توكلت على الله ودخلت البرنامج والتحدي، وأنا بكامل الجاهزية وواثق في نفسي، وذلك يعود لأهلي والمدرسة والقوات المسلحة الذين ساهموا جميعا في اكتمال جاهزيتي للمهمة. وأكمل: الفضاء ليس له حدود والمحطة الدولية قريبة منا، وهناك المريخ والقمر، ونحن مستعدون لذلك وأمام الشباب فرصة عظيمة لهذه المهام المستقبلية.

وقال رائد الفضاء سلطان النيادي: «إن هذا الحفل الرائع يبين مدى حب الشعب كباراً وصغاراً للتطلع للمراكز الأولى، نحن نمثل بداية ثمرة لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، الأول من نوعه في الدولة والمنطقة العربية، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا رؤية وطموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الرؤية السابقة لزمنها، حيث نظر سموه وسار من بعده أبناؤه أصحاب السمو الشيوخ وحكام الإمارات الذين سخروا الإمكانات للشباب لتحقيق الحلم والطموح بالوصول للفضاء.

من جهة أخرى، غرد المنصوري على تويتر: «اليوم أول مهمة نسائية خارج المحطة الدولية للفضاء في رحلة سير جديدة للفضاء، تهانينا لرائدتي الفضاء جيسكيا مير، وكريستينا كوتش على هذا الإنجاز التاريخي».