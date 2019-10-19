شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات التجميل نسخ متطابقة من الوجوه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق:إيمان عبدالله آل علي

البعض من بنات حواء أصبحن مهووسات بعمليات التجميل، الأمر الذي جعلهن شبيهات ببعضهن، وكأنهن نسخ متطابقة خرجن من قالب واحد، لتبدو على وجوههن التغيرات والأورام من آثار إبر عمليات التجميل، فترى ورماً على الخدين، والشفاه أصبحت بحجم مبالغ به، والأنف منحوت بريشة طبيب غير ماهر، وما نشاهده في بعض الأحيان يكون صادماً للأعين والأنفس ما بين الجمال والبشاعة.

وبالتواصل مع مختصين، أكدوا أن التجميل أصبح موضة، يتوافق مع الهبّة الجديدة في كل موسم، كموضة تنفيخ الشفاه بطريقة مبالغ فيها والتي انتهت، والمقاسات الكبيرة الأخرى في الجسم مصيرها إلى الزوال، لتبدأ موضة جديدة تتمثل بالفك العريض ورسم حدود الشفاة ورفعها والنمش الصناعي ونحت الجسم، وتجري المرأة خلف تلك الموضات دون وعي بما يناسبها وما لا يناسبها، لتشوّه ملامحها وتفقد الجمال الطبيعي، وتضر صحتها في كثير من الأحيان إن لجأت لأطباء لا يملكون الضمير والمهنية في العمل، ويركزون على المال والتجارة بغض النظر عن حاجة الزبون للتجميل، فكل من يتردد على العيادة هو زبون يملك النقود وليس مريضاً بحاجة إلى علاج أو ترميم أو تحسين كما ترى بعض العيادات.

أوضحوا أن المقاسات الكبيرة انتهت موضتها، وزاد الإقبال على موضة تعريض الفك والنمش الصناعي، وهناك توجه عام نحو عمليات رفع المؤخرة وتصغير الخصر والصدر التي تلاقي رواجاً كبيراً، خاصة في ظل اتجاه النساء إلى المظهر السليم والطبيعي للجسم والوجه. واعتبروا أن بعض الأشخاص يتأثرون بالمشاهير والفاشينيستات، رغم أن المشهورة تعرض ما هو غير حقيقي، عبر استخدام الفلاتر المتعددة وتعديل الصورة على الفوتشوب، إذ يلجأ الكثير من الأفراد اليوم لعمليات التجميل تشبّهاً ببعض المشاهير، ما أثر في ثقتهم وجعلهم أكثر رغبة في الوصول لجمال وإطلالات النجوم.

واعتبروا أنه كقاعدة عامة التجميل ليس خطأ، بل يكون مطلوباً عندما تحتاج السيدة لذلك، وثمة عيادات تمارس أساليب عدة لكسر حاجز الخوف من عمليات التجميل، وفتح شهية المرأة على العمليات، وبعض الأطباء أصبحوا تجاريّين، وصار الطبيب ليس طبيباً بل بائعاً، مستغلاً المريض على أنه آلة سحب للنقود، حتى أصبحت الوجوه كأنها رسوم متحركة، وتتباهى السيدة بالتجميل وكأنها تحمل حقيبة ذات ماركة عالمية.

ولفتوا إلى أن بعض الأطباء اليوم يقيمون عملهم بحسب عدد المتابعين في مواقع التواصل، والتجميل أصبح «مثل الموضة» حتى أنه صار حاجة ضرورية من وجهة نظر شريحة مهمة من المجتمع، ذكوراً أو إناثاً، وخاصة من فوق 18 عاماً، ويؤثر في جوانب الحياة، مثل: المنصب والزواج والعمل.



إدمان عمليات التجميل



وأكدوا أن قضية إدمان عمليات التجميل مرض نفسي، وتلك الفئات من الرجال والنساء تبني ثقتها بذاتها بالجمال الصناعي، وهو نوع من أنواع الخلل النفسي، وله انعكاس خطِر على المجتمع.

والواقع، أن إجراء العمليات في الأغلب يبدأ بتجربة وينتهي بهوس، ومعظم السيدات اللواتي يضعن مصيرهن في أيدي جراحي التجميل لا يعانين مشكلة، بل يجارين موضة عمليات التجميل، فيبدأن بالشفة وينتقلن إلى الأعين والأنوف، ومن ثم إلى الجسد إلى أن يتشوه الجمال الطبيعي، ناهيك عن المخاطر الصحية التي تترتب على ذلك، وتشوهات تلازمهن مدى الحياة، ولدينا الكثير من النماذج التي تشوهت، وأروقة المحاكم شاهدة على ذلك، وصور البعض في الشاشات ومواقع التواصل يؤكد عبثهن بوجوههن ليقعن في فخ الأخطاء الطبية، فهل يستحق الجمال المزيف خطر إجراء العملية الجراحية وتحمل آلامها؟

كل ما يقال في عمليات التجميل سنجده في التحقيق الآتي:



موضة النمش الصناعي



بدأنا نفتقد الجمال الطبيعي، نتيجة الإقبال غير الصحيح على التجميل، هذا ما أكده د.أنور الحمادي استشاري ورئيس شعبة الأمراض الجلدية في جمعية الإمارات الطبية.

وقال، إن موضة تنفيخ الشفاة بطريقة مبالغة انتهت، والآن أصبح الإقبال على رسم حدود الشفاة ورفعها قليلاً، والإشكالية تقع بالأشخاص الذين حقنوا بفيلرز دائم، وأيضاً موضة تنفيخ الخدود تلاشت نوعاً ما، وزاد الإقبال على موضة تعريض الفك، رغم أن ذلك لا يناسب كافة الوجوه، ويصل الأمر لشكل شاذ غير مقبول، وفقد بعض الأطباء مصداقيتهم ويفعلون كما يطلب الزبائن، دون نصحهم بأن ذلك الإجراء لا يناسبهم، وسيبدون مشوهين، والموضة الجديدة تركزت على النمش الصناعي الذي زاد الإقبال عليه، لافتاً إلى أن المقاسات الكبيرة انتهت موضتها، فأصبح هناك وعي أكبر لدى السيدات حول ذلك.

واعتبر أنه كقاعدة عامة التجميل ليس خطأ، بل يكون مطلوباً عندما تحتاج السيدة لذلك، خاصة أن معظم الذين يلجأون للتجميل يضعون مبررات غير حقيقية لإجراء التغيير الذي بذهنهم، نتيجة التقليد، دون الحاجة الفعلية له، وتلك الظاهرة في تزايد للأسف، ولو رصدنا ما يتابعه طلبة الجامعات في السوشال ميديا، نجد تركيزهم مقتصراً على المشاهير والفاشينيستات، وعند مقارنتهم لصورة المشهورة مع صورهم الخاصة يجدون الفرق الهائل بالبشرة، رغم أن المشهورة تعرض ما هو غير حقيقي، عبر استخدام الفلاتر المتعددة وتعديل الصورة على الفوتشوب، وفعلياً ثمة مشاهير صورهم مختلفة عن واقعهم، وبشرتهم في الحقيقة غير صافية كما تبدو بتلك المواقع.

وأشار إلى أنهم يستقبلون حالات لسيدات حقنّ فيلرز تحت العين لإزالة الخطوط، وتبدو أشكالهن وكأنهن متعرضات لحساسية من شدة الانتفاخ والمبالغة في الحقنة.



كسر حاجز الخوف



وقال: ثمة أساليب تعتمدها بعض المراكز، عبر البدء مع الزبونة بإبر النضارة، لكسر حاجز الخوف من عمليات التجميل، وفتح شهية المرأة على العمليات، وتبدأ بعدها بتشجيعها على الإبر الأخرى، حتى تصل للعمليات التجميلية، ويصل الأمر للإدمان، ومراكز أخرى تعتمد أساليب رخيصة بعيدة عن مهنة الطب، عبر إجراء التجميل للمرأة، وتقديم عرض لها بتشجيع زميلتها أو قريبتها على التجميل، وعمل خصم لها بقيمة 500 درهم.

وأوضح أن تلك السلوكيات نتيجة عدم الثقة بالنفس، ورؤية أشياء غير واقعية، ورؤية السيدة لنفسها بعيون أخرى غير حقيقية، ما يجعلها تلجأ لعمليات التجميل، وتلك الفئة قد يساعدها الطبيب بنصحها وعدم خضوعها لتجميل هي ليست بحاجة له، وطبيب آخر يستغل زعزعة ثقتها بنفسها بإجراء أكثر من تجميل بدافع الربح.



التشبه بالمشاهير



يعد التقليد الأعمى والرغبة القوية في تغيير المظهر الخارجي ليتوافق مع اتجاهات الموضة من أهم أسباب الهوس بعمليات التجميل الشائعة في مجتمعاتنا، ويلجأ الكثير من الأفراد اليوم لعمليات التجميل تشبّهاً ببعض المشاهير، ما أثر في ثقتهم وجعلهم أكثر رغبة في الوصول لجمال وإطلالات النجوم. هذا ما أكده الدكتور فابيو ماسيمو رينالدي جرّاح تجميل وأخصائي في الأمراض الجلدية والتجميلية، وقال: يلعب الإعلام وكثرة البرامج والإعلانات التي تروج للتجميل دوراً رئيسياً بتحديد معايير الجمال العالمية، بالإضافة إلى المقاييس المثالية للقوام والوزن والوجه التي أصبحت هاجساً يستحوذ على عقول مختلف الفئات العمرية، وباتت عمليات التجميل ضرورة في حياة البعض، على الرغم من كلفتها الباهظة باعتقادهم أنها مطلب مهم وأساسي للحصول على المعايير العالمية في الجمال والرشاقة بغض النظر عن العمر.

ونرى اليوم ظاهرة اجتماعية، تعرف بالتقليد الأعمى والمنتشرة بين فئة المراهقين بصورة رئيسية، والتي ساهم تطور المجال الطبي التجميلي في زيادتها، حيث بات إجراء عمليات التجميل سهلاً على الأشخاص.

وعن ظاهرة تشابه النساء اللواتي أجرين العمليات، قال: إنّ سبب تقارب وجه الشبه بين الفتيات بعد إجراء عمليات التجميل هو تقليدهن لنفس الفنانة أو أية شخصية معروفة، حيث يتم غالباً التغيير في الأنف والشفاه والخدود، كونها من أهم المعالم الرئيسية في الوجه. وفي هذا السياق، على أطباء التجميل أن يتحلوا بالأمانة والشفافية ليتم إجراء عملية أو حقن المواد المالئة في الأمكان الضرورية وليس بغرض التقليد، خاصةً أنه في حال حدوث أي خطأ سيتعرضون للمساءلة القانونية.

وأوضح أن أحدث الدراسات العالمية أشارت إلى أنّ موضة الشفاه الكبيرة والصدر المبالغ فيه سائرة إلى الزوال مع زيادة الإقبال مؤخراً على العمليات التجميلية التحسينية؛ حيث أصبحت هذه الموضة من الماضي، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الوعي لدى النساء بأن المظهر الطبيعي هو أرقى بكثير من المظهر المبالغ فيه.

ونلاحظ توجهاً عاماً نحو عمليات رفع المؤخرة وتصغير الخصر والصدر التي تلاقي رواجاً كبيراً، خاصة في ظل اتجاه النساء إلى المظهر السليم والطبيعي للجسم والوجه. وتأتي عملية شفط الدهون في المرتبة الأولى في عالم التجميل بين الرجال والنساء، تليها عملية تجميل الأنف. وتعدّ عمليات التكميم والشفط والنحت هي الأولى على صعيد الجسم، والآن أصبح الطلب عليها أكبر مع ظهور تقنيات النحت بالليزر، فضلاً عن عمليات نحت الرقبة والذقن.

Advertisements



آلة لسحب النقود



أكد الدكتور حسن كلداري، بروفسور في طب الجلدية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، واستشاري طب الجلدية، أن ثمة فتيات يقبلن على علاجات البوتكس والفيلرز، بسبب تأثرهن بزميلاتهن أو فاشينيستات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويكنّ في الحقيقة في عمر لا يحتجن فيه للبوتكس والفيلرز.

وأشار إلى أن بعض الأطباء أصبحوا تجاريين، وصار الطبيب ليس طبيباً بل بائعاً، مستغلاً المريض على أنه آلة سحب للنقود. ولفت إلى أن في الفترة الأخيرة، أصبح الشكل الطبيعي والجسم الطبيعي هو المطلوب، واختفت قليلاً فكرة الشفاه والخدود الممتلئة، ففي السابق أصبحت الوجوه كأنها رسوم متحركة، وتتباهى السيدة بالتجميل وكأنها تحمل حقيبة ذات ماركة عالمية، وتلاشت نوعاً ما القياسات الكبيرة.

وقال: استقبلنا حالة لطفلة أصيبت بتقرحات شديدة في الظهر، نتيجة حقنها بمواد غير مرخصة في المؤخرة عبر التواصل مع إحدى مدعيات الطب على مواقع التواصل الاجتماعي وحضرت لمنزلها وخلطت المواد وحقنتها، وأثر ذلك في صحتها بشكل كبير وتعرضت لمضاعفات، ولم تتجاوز ال18، والقانون الإماراتي لا يسمح بإجراء تجميل لمن أقل من 18 عاماً، إلا بموافقة ولي الأمر، وفعلياً نستقبل حالات لفتيات أقل من 18 سنة ويرغبن بإجراء تجميل كالفيلرز والبوتكس رغم عدم حاجتهن، ولا بد من تشديد الرقابة لعدم السماح لمثل تلك الممارسات لمن هم دون السن القانوني.



التجميل موضة



وأكد الدكتور خالد النعيمي، استشاري الأمراض الجلدية والليزر، أن نحو 15% من طالبي العلاجات التجميلية، ليسوا بحاجة فعلية إلى العلاجات الترميمية، وعمليات التجميل تتزايد ومطلوبة كماً وكيفاً في الأمور التجميلية، سواء الجراحية أو غير الجراحية، وهناك زيادة ملحوظة في حجم سوق التجميل العالمي والمحلي سنوياً. وأشار إلى أن الأمور غير الجراحية، تشكل بين 70 و75% من سوق التجميل بالدولة، مثل: «البوتكس» و«الفيلر» والخيوط، ويأتي في مقدمة اهتمامات الرجال بالنسبة للتجميل غير الجراحي، الفيلر، ثم البوتكس، ثم إزالة الشعر. ووصف التجميل بأنه أصبح «مثل الموضة» حتى أنه صار حاجة ضرورية من وجهة نظر شريحة مهمة من المجتمع، ذكوراً أو إناثاً، وخاصة من فوق 18 عاماً، مؤكداً أن المظهر أصبح شيئاً مهماً لكثير من جوانب الحياة، مثل: المنصب والزواج والعمل.

وأكد أن هناك زيادة في إقبال الرجال على عمليات التجميل في آخر 5 سنوات، حيث أصبحوا يشكلون 40% مقابل 60% من المقبلين على التجميل، سواء بالعمليات الجراحية أو غير الجراحية.



موقع تجميلي



أتم موقع تجميلي استبانة تُعدّ المسح الأول عن قطاع التجميل والجراحة التجميلية في الشرق الأوسط. في عام 2018، حيث حقق موقع تجميلي ما يزيد على 5.6 مليون زائر. وأوضح أن زراعة الشعر تعد العملية الأكثر طلباً من بين عمليات التجميل، وجاءت عمليتا تجميل الأنف وشفط الدهون في المركزين الثاني والثالث من بين العمليات الأكثر إقبالاً عليها.

وفقاً لبيانات الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل، فقد جاءت عملية تجميل الأنف في المركز الثامن من بين أكثر عمليات التجميل التي تمت على مستوى العالم في عام 2017.



20 مليار درهم لعمليات التجميل



بلغة الأرقام، بلغ حجم الإنفاق على العمليات والعلاجات التجميلية ومستحضرات التجميل في دولة الإمارات نحو 20 مليار درهم، ويتصدر البوتوكس والفيلر القائمة، يليهما الليزر، ثم شفط الدهون، وزراعة الشعر، و الإنفاق يتزايد بنسبة تتراوح بين 15% إلى 17% سنوياً، و الأمور غير الجراحية، تشكل بين 70 و75% من سوق التجميل بالدولة، ونحو 15% من طالبي العلاجات التجميلية ليسوا بحاجة فعلية إلى العلاجات الترميمية، و 70% من عيادات ومراكز الأمراض الجلدية والتجميل في الدولة يملكها مستثمرون لا أطباء.

وهناك زيادة في إقبال الرجال على عمليات التجميل في آخر 5 سنوات، حيث أصبحوا يشكلون 40% مقابل 60% من المقبلين على التجميل.



30 عملية لرجل واحد



قضية إدمان عمليات التجميل مرض نفسي، هذا ما أكده د.خليفة السويدي أكاديمي في جامعة الإمارات، وأشار إلى أنه قابل رجلاً أجرى 30 عملية تجميل، وما زال غير مقتنع بشكله، وهنا الإشكالية بتحوله لمرض، والأمر لم يعد مقتصراً على النساء فقط كما كان سابقاً، فأطباء التجميل يؤكدون أن لديهم زبائن دائمين من الرجال، وتلك الفئات من الرجال والنساء تبني ثقتها بذاتها بالجمال الصناعي، وهو نوع من أنواع الخلل النفسي، وله انعكاس خطِر على المجتمع، لأن عملية تقود لأخرى.

وقال إن بعض المدمنين على التجميل بطريقة غير طبيعية أصبحوا مثيرين للسخرية في المجتمع، ويتساءل من يصادفه كيف يفكر هذا الإنسان؟