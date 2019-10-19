طبيبة ألمانية تنصح بالمشي باستخدام العصي.. لهذا السبب!

السبت 19 أكتوبر 2019

طبيبة ألمانية تنصح بالمشي باستخدام العصي

متابعات_الخليج 365

نصحت طبيبة ألمانية بالمشي باستخدام العصي لعلاج ما يعرف بـ"اكتئاب الشتاء".



وأوضحت طبيبة الأعصاب الألمانية، زابينه كولر، أن أعراض هذا الاكتئاب الموسمي تتمثل في الحزن والكآبة واعتلال المزاج وفقدان الدوافع والشعور بالتعب والخمول، ويُصاب به بعض الأشخاص خلال فصلي الخريف والشتاء بسبب الأجواء المظلمة والغائمة والممطرة السائدة في هذا الوقت من العام.

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وأضافت أن المشي باستخدام العصي يعمل على تنشيط الدورة الدموية والقضاء على الشعور بالتعب وتحسين الحالة النفسية والمزاجية.

ويشير خبراء إلى أهمية اختيار طول العصي المناسب، حيث أن الطول المثالي للعصي هو حاصل ضرب طول القامة في القيمة 65 .0، أي إذا كان طول القامة 170 سنتيمتراً فسيكون الطول المثالي للعصي هو 110 سنتيمترات، وأنه يجب أن تتحرك الأذرع بشكل طبيعي، بحيث يتم تحريك الذراع الأيمن مع الساق اليسري إلى الأمام، وفي الوقت ذاته تتلامس العصا والقدم مع الأرض، وبالمثل يجب أن تسري الحركات مع الجانب الآخر من الجسم.

وأكد الخبراء على ضرورة أن يتم تحريك منطقة العضد ومفصل الكتف أثناء استخدام العصي، وأن تظل الرقبة والكتف في وضعية مرتخية على الدوام أثناء التحرك.

وذكرت كولر أن ممارسة رياضات قوة التحمل مثل الركض وكذلك العلاقات الاجتماعية لهما دور مهم في مواجهة اكتئاب الشتاء، حيث تسهم مقابلة الأصدقاء والأقارب مثلا في رفع الحالة المزاجية.