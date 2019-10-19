السبت 19 أكتوبر 2019

تشخيص وعلاج نحو 7 ملايين شخص مصابين بالسل خلال 2018

متابعات_الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية تشخيص وعلاج نحو 7 ملايين شخص مصابين بالسل خلال 2018 مقابل 6.4 مليون مريض في 2017، مشيرة إلى أنّ حوالي 10 ملايين شخص أصيبوا بالسل خلال العام الماضي.



وتناولت المنظمة في تقرير أصدرته، آخر التحديثات الخاصة بمرض السل في العالم.

وذكرت أن عام 2018 شهد انخفاضاً في عدد الوفيات بمرض السل، إذ توفي 1.5 مليون شخص مقابل 1.6 مليون في عام 2017.

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وجاء في التقرير أن نحو 80% من مرضى السل في البلدان "المثقلة بالأعباء" ينفقون أكثر من 20% من دخل أسرهم السنوي على علاج المرض.

وشددت المنظمة على أنه يتعين على العالم تسريع التقدم إذا كان الهدف هو بلوغ هدف التنمية المستدامة المتمثل في إنهاء السل بحلول عام 2030.

وحذّر التقرير من أنّ برامج صحة الطفل لا تزال لا تركز دائماً بشكل كاف على مرض السل، إذ إنّ نصف الأطفال المصابين بمرض السل لا يحصلون على رعاية جيدة، ولا يحصل إلا ربع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات في الأسر المصابة بالسل على علاج وقائي.

كما حذّر التقرير من أن مكافحة السل لا تزال تعاني من نقص مزمن في التمويل، إذ يصل العجز هذا العام إلى نحو 3.3 مليار دولار.