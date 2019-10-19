السبت 19 أكتوبر 2019

أبل تحدث نصف هواتف أيفون

متابعات_الخليج 365

رغم خطة التطبيق التدريجي لوصول التحديثات الخاصة بنظام التشغيل "iOS 13" الأحدث والأكثر تطورا إلى حاملي هواتف أيفون "iPhone" التابعة لشركة أبل "Apple" الأمريكية، لكن يبدو أن الشركة سرعت التنفيذ بوتيرة تتجاوز التوقعات.



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فبحسب موقع "engadget.com" أعلنت شركة أبل بشكل رسمي أن نشر نظام التشغيل iOS 13 بين مستخدمي هواتف أيفون "iPhone" وصل إلى 50% حول العالم، بينما لا يزال هناك 41% من مستخدمي هواتف أيفون "iPhone" يعتمدون على نظام تشغيل "iOS 12" بجانب 9% من الهواتف التي تعمل بإصدارات أخرى من نظمiOS.

ويستمتع حاملو هواتف أيفون المزودة بنظام تشغيل "iOS 13" بالعديد من المميزات من أبرزها خدمة ألعاب أبل آركيد "Apple Arcade" والوضع الليلي.

أما بالنسبة لمستخدمي أجهزة آي باد "iPad" فلا تبدو وتيرة ترقية نظام التشغيل إلى نسخة "iOS 13" سريعة كمثيلتها لحاملي هواتف أيفون، حيث لا تزال نسبة 33% من أجهزة آي باد "iPad" تعمل بنظام "iPadOS" و51% تستخدم نظام تشغيل "iOS 12".