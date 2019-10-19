البرلمان البريطاني ينعقد السبت للمرة الأولى منذ 30 عاماً للتصويت على بريكست

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد مجلس العموم (البرلمان) البريطاني جلسة غير مسبوقة السبت للتصويت على اتفاق خروج بريطانيا من أوروبا (بريكست) الذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع القادة الأوروبيين الخميس.

وكانت آخر مرة عقد فيها البرلمان البريطاني جلسة يوم سبت هي في حرب الفوكلاند مع الأرجنتين عام 1982.

ويسعى رئيس الوزراء بوريس جونسون لتمرير الاتفاق المعدل كي يتمكن من الخروج ببريطانيا من الاتحاد في الموعد المحدد نهاية الشهر.

ويحتاج جونسون إلى 320 صوتاً في البرلمان للمصادقة على الاتفاق الذي أقره القادة الأوروبيون في بروكسل حال إقراره من مجلس العموم يمكن حكومة المحافظين برئاسة جونسون من تنفيذ وعدها بالخروج نهاية أكتوبر.

لكن حزب المحافظين الحاكم فقد الغالبية البرلمانية بالفعل قبل أسابيع، عندما صوت عدد من نوابه لصالح قانون بن الذي أقره البرلمان، ويلزم رئيس الوزراء بعدم الخروج من أوروبا بدون اتفاق. وانتقل عدد قليل من نواب المحافظين إلى أحزاب أخرى، بينما ظلت الأغلبية في عداد المستقلين.

ولدى حزب المحافظين الآن 287 نائباً ككتلة تصويتية، وكان جونسون يراهن على حليفه، حزب الديمقراطيين الوحدويين (أيرلندا الشمالية)، ولديه 10 نواب يمكن أن يضمنوا له تمرير القانون إذا صوت نواب المحافظين المطرودين من الحزب معهم وعدد قليل من نواب حزب العمال المعارض ممن صوتت دوائرهم لصالح بريكست في استفتاء 2016.

ويمكن أن يعدل نواب الديمقراطيين الوحدويين رأيهم في اللحظة الأخيرة ويصوت عدد أكبر من نواب المعارضة لصالح الاتفاق، أو يتغيبوا عن الجلسة ما يجعل نصاب فوز الاتفاق أقل من 320 صوتاً.