شكرا لقرائتكم خبر عن «لحظات أبوظبي».. جسر تواصل يعزز نسيج المجتمع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:علي داوود
تتواصل فعاليات «لحظات أبوظبي» التي تنفذها دائرة تنمية المجتمع، وتهدف الأنشطة، إلى بناء جسور تواصل بين أفراد المجتمع، ويتم تنظيمها في مواقع عدة ضمن خمس مناطق رئيسية في أبوظبي، هي جزيرة الريم، والكورنيش، والبطين، وجزيرة الحديريات، ومنطقة وسط العاصمة «داون تاون»؛ وذلك للاحتفاء بالتنوّع الثقافي والاجتماعي بأبوظبي، وتعزيز نسيج المجتمع الواحد. شهد مهرجان جزيرة الريم في منطقة متنزه «ريم سنترال بارك»، عروضاً مذهلة للطائرات الورقية يقدمها 35 متسابقاً، وتوافدت أعداد كبيرة من الجمهور وعاشوا لحظات رائعة، واستمتعوا بمشاهدة الطائرات المبتكرة والضخمة تحلق في السماء.
وقال عمر بوحمد من الكويت ل ”الخليج 365”: فريق الكويت للطائرات الورقية يتكون من 6 أفراد، ويشارك ب 15 طائرة، إلى جانب 9 فرق عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، نيوزيلاندا، سنغافورة، والصين.
كانت هذه تفاصيل خبر «لحظات أبوظبي».. جسر تواصل يعزز نسيج المجتمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.