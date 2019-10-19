«لحظات أبوظبي».. جسر تواصل يعزز نسيج المجتمع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:علي داوود

تتواصل فعاليات «لحظات أبوظبي» التي تنفذها دائرة تنمية المجتمع، وتهدف الأنشطة، إلى بناء جسور تواصل بين أفراد المجتمع، ويتم تنظيمها في مواقع عدة ضمن خمس مناطق رئيسية في أبوظبي، هي جزيرة الريم، والكورنيش، والبطين، وجزيرة الحديريات، ومنطقة وسط العاصمة «داون تاون»؛ وذلك للاحتفاء بالتنوّع الثقافي والاجتماعي بأبوظبي، وتعزيز نسيج المجتمع الواحد. شهد مهرجان جزيرة الريم في منطقة متنزه «ريم سنترال بارك»، عروضاً مذهلة للطائرات الورقية يقدمها 35 متسابقاً، وتوافدت أعداد كبيرة من الجمهور وعاشوا لحظات رائعة، واستمتعوا بمشاهدة الطائرات المبتكرة والضخمة تحلق في السماء.

وقال عمر بوحمد من الكويت ل ”الخليج 365”: فريق الكويت للطائرات الورقية يتكون من 6 أفراد، ويشارك ب 15 طائرة، إلى جانب 9 فرق عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، نيوزيلاندا، سنغافورة، والصين.