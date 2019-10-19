عذب الكلام

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: فوّاز الشعّار

لُغتنا العربيةُ، يُسرٌ لا عُسْرَ فيها، تتميّز بجمالياتٍ لا حدودَ لها ومفرداتٍ عَذْبةٍ تُخاطب العقلَ والوجدانَ، لتُمتعَ القارئَ والمستمعَ، تُحرّك الخيالَ لتحلّقَ بهِ في سَماءِ الفكر المفتوحةِ على فضاءاتٍ مُرصّعةٍ بِدُرَرِ المَعْرفَةِ. وإيماناً من ”الخليج 365” بدورِ اللغةِ العربيةِ الرئيسِ، في بناءِ ذائقةٍ ثقافيةٍ رفيعةٍ، نَنْشرُ زاويةً أسبوعيةً تضيءُ على بعضِ أسرارِ لغةِ الضّادِ السّاحِرةِ.

في رحاب أم اللغات

في البلاغة: تجاهلُ العارفِ، ومزجُ الشكِّ باليَقين، ويعرّفهُ البُلغاءُ، بأنه «إخراجُ ما تُعرف صحّتُهُ، مخرجَ ما يُشكُّ فيه، ليزيدَ بذلكَ تأكيداً».

قال ابن أبي أمية:

فديتُكَ لَمْ تشبعْ ولم تُروَ مِنْ هَجْري

أتَسْتَحْسِنُ الهِجرانَ أكثرَ منْ شَهْرِ

أَراني سأَسلو عنكَ إنْ دامَ ما ترى

بلائقةٍ لكنْ أظنُّ ولا أدري

قوله «بلائقةٍ» يرجعُ إلى قوله: أَراني، أي أظنُّني - إنْ دامَ هجرُكَ ونأيُكَ - فسأسلو عنك بلائقةٍ في هذا الظنّ، ولا تَحقّق له، ولا عَزمَ عليه.

وقال زهير:

وما أدري وسوفَ إخالُ أدري

أقومٌ آلُ حِصْنٍ أمْ نِساءُ

يقول: ما أدري أرجالٌ آلُ حِصنٍ أم نساءٌ، ثم قال: وسوفَ إخالُ أدري: أي سأبحثُ عن حقيقةِ أمرِهمْ حتى أتبيّنها، وإنّما يهزأ بهمْ ويتوعّدهم، وآلُ حصنٍ هجاهم زهير، لأنّهم أهانوا جوارَ رجلٍ من غَطفان.

دُرر النّظم والنّثر

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«فوائدُ الانتقاد» مصطفى الغلاييني

الانتقادُ يُمَحِّصُ الحقائقَ (يخلّصُها منْ شوائبها)، ويُثِيرُ الأذهانَ، ويُوَسِّعُ نِطاقَ العُقولِ، ويُبْرِزُ الحقيقةَ مِنْ خفايا الوجودِ بأبهى حُلَلِها، وأجملِ بُرُودِها (أكْسِيَتِها)، تَتَجلَّى للرَّائينَ كالغَزالةِ (الشّمْس) عنْدَ الطُّلُوع؛ فتَعْشُو عندَ ذلك عُيونُ المكابِرِين؛ فيَرْتَدُّ بَصَرُهم خاسِئاً وهو حَسِير.

ليسَ مِن أُمَّةٍ حَطَّتْ عنْها أعباءَ الكسل، ورَمَتْ بإهمالِها إلى أقصى مكان، إلَّا كانَ الانتقادُ هو الدَّاعيَ الأكبرَ، والسَّببَ الأقوى في تقدُّمِها؛ ولذلكَ نرى أنَّ مِقدارَ ارْتِقائِها إلى أَوْجِ السَّعادةِ في المعرفةِ والمَدَنيَّةِ بكثرةِ عَددِ المنتقِدينَ فيها، واقتدارِهم على معرفةِ مواضعِ النَّقدِ لِيُظْهِرُوها، وحِذْقِهم بمَحالِّ العِلَّةِ فيُخْرِجُوها.

وما المنتقِدونَ إلَّا كالأطبَّاء؛ يَرَوْنَ العِلَلَ وأسبابَها، فيَعملُونَ على تطهيرِ البَدَنِ منها، وإراحةِ الجسْمِ مِن أذاها. ولولا الانتقادُ لَمَا بَعَثَ اللهُ الأنبياءَ، وعَلَّمَ العُلماءَ، وأمرَ النَّاسَ باتِّباعِهم، والاستماعِ لنصائحِهم؛ إذِ الغايةُ مِن إرسالِ الرُّسُلِ انتقادُ العاداتِ والأخلاق؛ ليَرْجِعَ النَّاسُ عمَّا ألِفُوه منَ الباطل، واتَّبَعُوه منَ العقائدِ الفاسدة، والأخلاقِ الكاسدة (الفاسدة).

من أسرار العربية

في تَفْصِيلِ الأصْواتِ الشّدِيدَةِ

الصِّيَاحُ: صَوْتُ كلِّ شَيْءٍ إذا اشْتَدَّ. الصُّرَاخُ والصَّرْخَةُ: الصَّيْحَةُ الشَّديدَةُ عِنْدَ الفَزَعَةِ أو المُصِيبَةِ، وَقَرِيب مِنْهُمَا الزَّعْقَةُ. الصَّخَبُ: الصَّوْتُ الشَّدِيدُ عِنْدَ الخُصُومَةِ والمُناظَرَةِ.العَجُّ: رَفْعُ الصَّوْتِ بالتَّلْبِيَةِ، وَكَذَلِكَ الإهْلالُ. التَّهليلُ: رَفْعُ الصَّوْتِ بِ «لا إلَه إلا الله». الاسْتِهْلاَلُ: صِيَاحُ المَوْلُودِ عِنْدَ الوِلادَةِ. الزَّجَلُ: رَفْعُ الصَّوْتِ عِنْدَ الطَّرَبِ. النَّقْعُ: الصُّرَاخُ المُرْتَفِعُ. الهَيْعَةُ: الصَّوْتُ عِنْدَ الفَزَعِ. الوَاعِيَةُ: الصُّرَاخُ عَلَى المَيِّتِ. النَّعيرُ: صُياحُ الغَالِبِ بِالمَغْلُوبِ. النَّعِيقُ: صوْتُ الرَّاعِي بالغَنَمِ. الهَدِيدُ والهَدَّةُ: صَوْت شَدِيد تَسْمَعُهُ مِن سُقُوطِ رُكْنٍ أو حائطٍ أو نَاحِيَةِ جَبَل.

اللَّغَطُ: أصْوَاتٌ مبْهَمةٌ لا تُفْهَمُ. التَّغَمْغُمُ: الصَّوْتُ بالكَلام الّذي لا يَبِينُ. اللَّجَبُ: صَوْتُ العَسْكَرِ. الوَغَى: صَوْت الجَيْش في الحَرْبِ. الضَّوْضَاءُ: اجْتِمَاعُ أصْوَاتِ النَّاسِ والدَّوَابِّ، وكذلك الجَلَبَةُ.

هفوة وتصويب

تردُ كثيراً هذه العبارة: «لدى الرّجلِ ابنٌ أعْزَبُ وبنتٌ عَزباءُ»، وهما خطأٌ، والصّوابُ: عَزَبٌ وعَزَبةٌ، والجمع: عُزّابٌ، وهم الذين لا أزواجَ لهم. والاسمُ العُزوبةُ.

يقول بعضُهُم وقد «استندَ الأمرُ على أُسُسٍ مَتينةٍ»، وهي خطأٌ والصّوابُ: «استندَ إلى»، لأن الإسْنادَ والاسْتِنادَ يَقعانِ على الشّيءِ الثّابتِ، منْ إحدى الجِهات، لا مِنْ جِهَةِ العُلُوّ.

ويقولُ آخرون: «ويَمْضي أيامه على روتينِ الحياةِ»، «الرّوتينُ» كلمةٌ فرنسيّةٌ بمَعْنى الاستمرارِ على عملٍ بعينِهِ، والأصْوبُ بالعربية «ويَمْضي على دَيْدَنِ الحياةِ، أو رتابَتِها».

من أمثال العرب

«إنّ الرّثيئةَ تَفثأ الغَضَبَ»

الرّثيئةُ: اللبَنُ الحامِضُ يُخلطُ بالحُلو. والفَثْء: التّسكينُ.

وقصّتُهُ: أنّ رجلاً نزَلَ بقومٍ وكانَ ساخطاً عليهم، ومعَ سُخْطهِ، كانَ جائعاً، فَسَقَوْهُ الرَّثيئةَ، فسكنَ غَضَبُهُ.

يُضرَبُ في الهَدِيّةِ تورِثُ الوِفاقَ، وإنْ قَلّتْ.