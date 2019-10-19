إصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي قرب حدود غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

أصيب فلسطيني، السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب الحدود الشرقية لشمالي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان مقتضب وصل الخليج 365 نسخة منه، إن "فلسطينيا أصيب بجراح متوسطة في القدم، برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لمخيم جباليا، شمالا".

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي بيان حول الحادث.

ويطلق الجيش الإسرائيلي المتمركز قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، النار وقنابل الغاز بشكل دائم، صوب المواطنين الذين يقتربون من تلك الأراضي.

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