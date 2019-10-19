مقتل 20 من مسلحي "الشباب" في كمين وسط الصومال

مقديشو/نور جيدي/الخليج 365
قتل نحو 20 من مسلحي "حركة الشباب"، ليلة الجمعة/السبت، في هجوم مباغت على سيارة كانت تقلهم في طريق الذي يربط بين مدينتي جللقسي وبولوبرتي بإقليم هيران وسط الصومال بحسب مسؤول محلي.
وقال عمدة مدينة جللقسي محمد نور في تصريح صحفي، ان القوات الحكومية نصبت كمينا لسيارة كانت تقل عناصر من مسلحي حركة الشباب لحظة مرورها في الطريق الذي يربط مدينة جللقسي بمدينة بولوبرتي ما ادى الى مقتل جميع من كانوا في السيارة، وعددهم 20 عنصرا.
وأضاف العمدة أن العملية كانت تتم بالتعاون مع سكان المدينتين حيث تسعى تلك العناصر التي تعرضت للعملية لقطع الإمدادات والتنقل وفرض الحصار عليهما.
وأكد محمد نور ان القوات الحكومية بالتعاون مع القوات الأفريقية تمكنت مؤخرا من طرد مسلحي "الشباب" كانوا ينشطون في هذا الطريق الحيوي.
ولم تعلق "حركة الشباب" حتى الساعة (5:30 تغ) على الحادث.
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