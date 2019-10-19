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القبض على شاب متهور حاول دهس عدة فتيات

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت الجهات الأمنية في تبوك مساء أمس الجمعة من إلقاء القبض على شاب ثلاثيني قاد مركبته في تهور وحاول دهس فتيات كُن قد قطعن الطريق مشاة، وبعد العبور وقبل الوصول للرصيف الآخر حاول الشاب ترويعهن بسيارته.

وكان مقطع فيديو قد انتشر يظهر فيه شاب يقود مركبة من نوع هونداي سوناتا وقام بالتهور ومحاولة دهس فتيات أثناء عبورهن للطريق.

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