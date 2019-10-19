وظائف شاغرة بغرفة الرياض

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت غرفة الرياض، عن توفّر عدد 408 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس.
وأوضحت أن العمل سيكون لدى 8 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي: شركة كدن العالمية، أكاديمية الجزيرة، شركة المطاعم الأهلية (أمريكانا)، شركة التيرف السعودية، شركة كرز لنن، مؤسسة ركن سانية، شركة أسواق التميمي، شركة سمسا إكسبريس.
وأكدت أن مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من الأحد القادم وتستمر لمدة 4 أيام، ويمكن الاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا .
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