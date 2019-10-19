“الوزراء” يحدد المدن والمحافظات التي سيتم تشغيل حافلات النقل العام فيها

صحيفة الخليج الالكترونية

حدد مجلس الوزراء المحافظات والمدن المشمولة بقراره الموافقة على تشغيل المرحلة الأولى لشبكات للنقل العام بالحافلات داخل بعض مدن ومحافظات المملكة.

وبيَّن المجلس أن المرحلة الأولى تتضمن تشغيل حافلات النقل العام في كلٍّ من حاضرة جازان (جازان وصبيا وأبو عريش)، ومدينة بريدة، ومحافظة عنيزة، ومحافظة الطائف.

وكلف “الوزراء”، وزيري المالية والنقل بالاتفاق على آلية التمويل المطلوبة لتشغيل تلك الشبكات، على أن تقوم الهيئة العامة للنقل والمركز الوطني للتخصيص ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية بوضع الأحكام والشروط والمستهدفات لتشغيل تلك الشبكات.