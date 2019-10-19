السبت 19 أكتوبر 2019 شركة نوبيا تكشف عن هاتفها الذكي Z20 الجديد متابعات_الخليج 365 كشفت شركة نوبيا عن هاتفها الذكي Z20 الجديد المزود بشاشتين.

Advertisements وأوضحت الشركة الصينية أن الشاشة الرئيسية تأتي بقياس 6.42 بوصة وبدقة وضوح 2340×1080 بيكسل، وعلى الجانب الخلفي تأتي الشاشة الثانية بقياس 5.1 بوصة وبدقة 1520×720 بيكسل. وينبض بداخل الهاتف الفاخر Z20 الجديد معالج Snapdragon 855 Plus، مع ذاكرة وصول عشوائي RAMسعة 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت. وتم تجهيز الهاتف ببطارية سعة 4000 ملي أمبير ساعة تدعم الشحن بقدرة 27 وات. ويمتاز الهاتف Z20 بكاميرا ثلاثية تتألف من عدسة أساسية بدقة 48 ميغابيكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 16 ميغابيكسل، وعدسة للتقريب بدقة 8 ميغابيكسل. وتتيح الكاميرا إمكانية تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 8K وبمعدل 15 إطاراً في الثانية. ويشتمل الهاتف الذكي Z20 الجديد على اثنين من مستشعرات بصمة الإصبع، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 9، ومن المقرر طرحه في الأسواق بسعر 549 دولارا أمريكيا.

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