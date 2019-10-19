السبت 19 أكتوبر 2019 شركة جوجل النقاب عن السماعة الذكية Nest Wifi الجديدة متابعات_الخليج 365 كشفت شركة جوجل النقاب عن السماعة الذكية Nest Wifi الجديدة، التي ترث عرش السماعة Home Mini.

Advertisements وأوضحت الشركة الأمريكية أن السماعة الجديدة توفر جودة صوت أفضل واستجابة أسرع للمساعد الصوتي Assistant. وتمتاز السماعة الذكية بأبعاد صغيرة للغاية، حيث يبلغ ارتفاعها 42 ملم، في حين يبلغ قطرها 98 ملم. وتدعم السماعة شبكة WLAN 802.11 b/g/n/ac اللاسلكية وتقنية البلوتوث 5.0 من أجل الاتصال بالهاتف الذكي. ومن المقرر أن تطلق غوغل السماعة الجديدة يوم 22 من الشهر الجاري بسعر يبلغ 49 دولاراً أمريكياً.

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