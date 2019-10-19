روسيا.. مصرع 6 وإصابة 14 جراء انهيار سد على نهر سيبا

السبت 19 أكتوبر 2019

انهيار سد على نهر سيبا

متابعات_الخليج 365

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون، السبت، جراء انهيار سد على نهر سيبا في إقليم كراسنويارسك شرق سيبيريا، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.



Advertisements

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن "6 أشخاص قتلوا، ونقل 14 شخصا إلى المستشفى، فيما لا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين، وفقا للتقارير الأولية".

وشهد إقليم كراسنويارسك في يوليو/تموز الماضي حرائق غابات بمساحة كبيرة وصلت إلى 2.7 مليون هكتار، أي بزيادة بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي.

وتم فرض نظام الطوارئ آنذاك في 4 أقاليم روسية، من بينها مقاطعة إركوتسك، إقليم كراسنويارسك وجمهوريتا ساخا-ياقوتيا وبورياتيا.