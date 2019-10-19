السبت 19 أكتوبر 2019

ما هي الأشياء التي تساعد الإنسان على التأمل بشكل أفضل

متابعات_الخليج 365

يعتبر التأمل أحد التمارين المفيدة للجسم والعقل في آن معاً، إذ أنه يساعد على خفض ضغط الدم وإبطاء الشيخوخة وتقليل التوتر والقلق والعواطف السلبية.



هنالك العديد من الأشياء التي يمكن أن تساعد الإنسان على التأمل بشكل أفضل، من بينها الزيوت الطبيعية التي تحتوي على خصائص علاجية كثيرة، ويمكن استخدامها بعدة طرق، مثل فركها على البشرة أو نشرها في الهواء.

فيما يلي 3 زيوت أساسية يمكن أن تزيد من مستوى تركيزك أثناء التأمل، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

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１- زيت خشب الصندل

تم استخدام خشب الصندل منذ العصور القديمة للأغراض الروحية في الديانات المختلفة. لا يهدئ زيت خشب الصندل الذهن فحسب، بل يعزز أيضاً الصفاء العقلي، كما أنه يساعد العقل على التخلص من الأفكار السلبية ويعزز الشعور بالسلام الداخلي.

２- زيت اللافندر

يشتهر زيت اللافندر بقدرته على إرخاء الجسم بالكامل، من الرأس حتى القدمين. عطر اللافندر يريح العقل، ويعزز الاستقرار العاطفي والصفاء الذهني. ويزيد من قوة التركيز، ويقلل من القلق والحزن والأرق.

３- زيت كلاري سيج

يمكن أن يساعد زيت كلاري سيج في محو الأفكار والطاقة السلبية. هذا الزيت العطري يحسن حالتك المزاجية ويساعد على التركيز بشكل أفضل ويحسن طريقة التنفس. كما أنه يعزز التوازن العاطفي واليقظة ويقوي الذاكرة.