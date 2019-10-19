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السبت 19 أكتوبر 2019
هل الرياضة تحارب اكتئاب الشتاء
متابعات_الخليج 365
قالت الدكتورة زابينه كولر إن بعض الأشخاص يصابون باكتئاب خلال فصلي الخريف والشتاء بسبب الأجواء المظلمة والغائمة والممطرة السائدة في هذا الوقت من العام فيما يعرف "باكتئاب الشتاء".
وأضافت طبيبة الأعصاب الألمانية أن أعراض هذا الاكتئاب الموسمي تتمثل في الحزن والكآبة واعتلال المزاج وفقدان الدوافع والشعور بالتعب والخمول.
وأشارت كولر إلى أنه يمكن محاربة اكتئاب الشتاء من خلال ممارسة رياضات قوة التحمل مثل الركض والمشي باستخدام العصي؛ حيث إنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية والقضاء على الشعور بالتعب وتحسين الحالة النفسية والمزاجية.
وإلى جانب الرياضة، تلعب العلاقات الاجتماعية أيضاً دوراً مهما في مواجهة اكتئاب الشتاء؛ حيث تسهم مقابلة الأصدقاء والأقارب مثلاً في رفع الحالة المزاجية.
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