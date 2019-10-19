الان تتابع تحذير مهم من أبل لأصحاب هذه الهواتف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذرت أبل المستخدمين من أن بعض أجهزتها الذكية القديمة جدا ستفقد وظائف نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مع حدوث أخطاء في التوقيت والتواريخ ومشكلات في بعض التطبيقات.

ووفقا لروسيا اليوم، ستتأثر بعض الأجهزة، مثل آيفون 5 أو آيباد 4، والإصدارات السابقة. ولكن يمكن إصلاح بعض هذه الأجهزة فقط، من خلال تحديثها بشكل عاجل.

وأوضحت أبل أنه من المهم بشكل خاص تحديث برنامج الهاتف القديم قبل 3 نوفمبر، للتأكد من أن GPS والتاريخ والوقت، تواصل العمل بشكل صحيح. وفي حال لم يُفّعل التحديث قبل التاريخ المحدد، يمكن أن تفقد بعض النماذج ميزة GPS.

وترتبط المشكلة بوجود خلل في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والذي يؤثر على الأجهزة الذكية التي تعتمد على نظام تحديد المواقع، فيما يتعلق بالوقت والتاريخ.

وأثر هذا الخلل على عدد من الأجهزة الأخرى في 6 أبريل عام 2019. ولكن أبل تقول إن أجهزتها لن تتأثر إلا قبل منتصف ليل 3 نوفمبر.

وفي حال لم يقم المستخدمون بالتحديث في الوقت المناسب، قد لا يتمكنون من تلقي تحديثات البرنامج عبر شبكة “واي-فاي”. وبدلا من ذلك، يتطلب الأمر تحديث الجهاز عن طريق توصيله بجهاز الكمبيوتر.

وفيما يلي الأجهزة التي تحتاج إلى تحديث iOS 10.3.4 قبل 3 نوفمبر:

– آيفون 5.

– آيباد (الجيل الرابع) WiFi + Cellular.

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ولتجنب حدوث أخطاء يجب تحميل تحديث iOS 9.3.6 على هذه الأجهزة:

– آيفون 4S.

– آيباد ميني (الجيل الأول) WiFi + Cellular.

– آيباد 2 WiFi + Cellular (طراز CDMA فقط).

– آيباد (الجيل الثالث) WiFi + Cellular.

وفي حال لم تكن متأكدا من نوع إصدار iOS الذي تستخدمه، اتبع الخطوات التالية:

– افتح تطبيق الإعدادات.

– انقر فوق خيار “عام”، واختر “حول” (About).

– ابحث عن الرقم بجانب إصدار البرنامج.