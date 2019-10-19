شكرا لقرائتكم خبر عن تضاريس الأرض.. لوحات فنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن مشروع «الأرض فن»، نشرت وكالتا «ناسا» للفضاء، و«المسح الجيولوجي»، الأمريكيتان، صوراً باهرة للأرض بالأشعة تحت الحمراء، التقطت بواسطة أقمار اصطناعية وطائرات بلا طيار، تظهر تضاريسها وكأنها لوحات رسمت بأيدي أشهر الفنانين العالميين.

وتظهر اللقطات جمال التكتلات الصخرية في منطقة جبلية في المغرب، ولحظة التقاء نهر «ميزين» بالمحيط المتجمد الشمالي في أقصى شمال شرق روسيا، وروعة تدفقات جزء من نهر «سواني» بين ولايتي جورجيا وفلوريدا الأمريكيتين.

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