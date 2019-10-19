"ي ب ك" الإرهابي يرتكب جرائم تغيير ديموغرافي في سوريا

أنقرة/ محمد خوجا أوغلو/ الخليج 365

** وفق تقرير أصدره مركز "حبر" السوري للدراسات.

** منذ بدأ التنظيم الإرهابي عملياته في سوريا وحتى سبتمبر/أيلول 2019 :

- قُتل 1157 شخصا، بينهم 203 أطفال، و47 قتيلا تحت التعذيب.

- اُعتقل 2907 أشخاص، منهم 631 طفلا، كذلك اختفاء 877 شخصا بينهم 52 طفلا.

أوضح تقرير صادر عن مركز "حبر" السوري للدراسات، أن تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، ارتكب مذابحا ضد مدنيين وقام بأعمال تهجير واعتقال تعسفي ونهب وتجنيد أطفال، بهدف إجراء تغيير ديموغرافي شمالي سوريا.

وفند التقرير الذي صدر الجمعة جرائم حرب وانتهاكات حقوق إنسان ارتكبها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في المناطق التي يسيطر عليها شمالي سوريا.

ووفقا للتقرير، قام التنظيم الإرهابي بتهجير السكان التركمان والعرب والسريان والإيزيديين من مناطقهم شمالي سوريا، بهدف إجراء تغيير ديموغرافي في المنطقة.

كذلك ارتكب التنظيم مذابحا ضد مدنيين، واعتقل الآلاف تعسفيا، وجند أطفالا، ونفذ ممارسات نهب وسرقة في المنطقة.

وأشار التقرير إلى قمع التنظيم حركات ديمقراطية في مدينة القامشلي، وأطلق النار على احتجاجات قام بها ناشطون سياسيون في 27 يونيو/حزيران 2013، وأسفرت عن مقتل 8 مدنيين، بينهم طفل بعمر 8 سنوات.

وأظهر ارتكاب التنظيم الإرهابي إعدام جماعي لشباب في قرية تل خليل بمحافظة الحسكة، وقتله تسعة مدنيين جماعيا، معظمهم من الأطفال في قرية الحجية.

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كما هجّر التنظيم نحو 40 ألفا من المدنيين من بلدة تل خميس جنوبي القامشلي، فضلا عن دفنه 20 شخصا في قرية متينية وهم أحياء.

وكشف التقرير قيام التنظيم بأعمال عسكرية وهمية لخلق شعور بعدم الأمان في المنطقة لإجبار المدنيين على الهجرة وترك مناطقهم.

كذلك هجّر سكان بلدة حمام التركمان في مدينة تل أبيض بمزاعم تنفيذ طائرات التحالف الدولية هجمات جوية على البلدة.

وبين عامي 2014-2015، هجّر التنظيم السكان العرب والتركمان من مدينة رأس العين والقرى المحيطة بها، بحجة قيام تنظيم "داعش" بهجمات على قراهم.

وارتكب التنظيم مذابحا ضد المدنيين في مناطق بريف الحسكة قامت بتوثيقها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، منها مذبحة جماعية بحق 91 مدنيا بينهم 17 طفلا و7 نساء.

وفي مناطق من منبج ومحافظة دير الزور والرقة، ارتكب تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي مجازر مشابهة، كما تم تسجيل 164 حالة إعدام، منهم 31 طفلا و3 نساء.

وفي 2018، أجبر التنظيم 313 طفلا للقتال إلى جانبه، 40 في المائة منهم فتيات دون سن 15.

وأوضح التقرير أن محصلة الانتهاكات التي قام بها التنظيم منذ بدأ عملياته في سوريا وحتى سبتمبر/أيلول 2019، بلغ 1157 قتيلا، بينهم 203 أطفال، و47 قتيلا تحت التعذيب.

إلى جانب اعتقال 2907 أشخاص، منهم 631 طفلا، كذلك اختفاء 877 شخصا بينهم 52 طفلا في المناطق التي يحتلها التنظيم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.