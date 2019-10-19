الأمن اللبناني يعلن سقوط 24 جريحا من عناصره في الاحتجاجات

بيروت / يوسف حسين / الاناضول

أعلنت مديرية الأمن الداخلي في لبنان، الجمعة، سقوط 24 جريحا من عناصرها في الاحتجاجات بعموم البلاد، مناشدة المتظاهرين الابتعاد عن الفوضى.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها المديرية عبر تويتر، أرفقتها بصور ومقطع فيديو يظهر متظاهرين يحطمون واجهات بعض المصارف والمحلات التجارية في العاصمة بيروت.

وقالت المديرية: نناشد المتظاهرين الابتعاد عن الفوضى والشغب بعد الاعتداءات المتكررة على الأملاك العامة والخاصة.

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ميدانيا، أفاد مراسل الخليج 365 أن اشتباكات تجددت بين المتظاهرين وقوى الأمن بعدة مناطق في بيروت عقب كلمة متلفزة لرئيس الحكومة سعد الحريري توجه بها إلى اللبنانين طالبا مهلة 72 ساعة لتقديم حل يرضي الشارع والمجتمع الدولي.

ومساء الخميس، اجتاحت تظاهرات شعبية مناطق مختلفة بالبلاد، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، وفرض الحكومة مزيد من الضرائب.

وجاءت الاحتجاجات تلبية لدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت عقب إعلان الحكومة، تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

والخميس، أعلنت الحكومة التراجع عن قرار فرض ضرائب على خدمة "واتس آب"، إلا أن مطالب المتظاهرين تصاعدت الجمعة، وطالبوا بإسقاط الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.