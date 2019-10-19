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الأهلي يزيد معاناة التعاون بثلاثية

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

حقق الأهلي فوزاً مهماً وغالياً بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير للمحترفين.

سجل للأهلي كلاً من عبدالفتاح عسيري (22)، ديجانيني (44)، عمر السومة (70)، فيما سجل للتعاون محترفه هيلدون (10).

بهذه النتيجة ارتفع الأهلي برصيده من النقاط إلى 14 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني “مؤقتاً” فيما تجمد رصيد التعاون عند 7 نقاط في المركز الـ 11 في ترتيب الدوري، وبلغ عدد الحضور الجماهيري لمواجهة الأهلي والتعاون 9431 متفرجاً.

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