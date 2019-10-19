إبعاد روسيا عن مواجهة كوسوفو في كافة مبارياته

صحيفة الخليج الالكترونية

أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” كل المباريات بين روسيا وكوسوفو لحين إشعار آخر بسبب مخاوف أمنية، ولن تقع البلدان في مواجهة بعضهما البعض “حتى إشعار آخر” في أي قرعة وفقا لما ذكره الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة.

وذكر الاتحاد الأوروبي أن المباراتين اللتين كانا من المقرر إقامتهما في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا 2021 للسيدات بين روسيا وكوسوفو سيتم تنظيمهما من قبل الاتحادين على أرض محايدة.

وتأهل المنتخب الروسي للرجال إلى بطولة كأس أمم أوروبا التي تقام العام المقبل، بينما تبقى فرصة جيدة لمنتخب كوسوفو للتأهل للبطولة من خلال دوري الأمم، وستكون روسيا، التي لا تعترف بأن كوسوفو دولة مستقلة، أحد البلدان الـ12 المستضيفة لبطولة يورو 2020. وتقام ثلاث مباريات في دور المجموعات ليورو 2020 ومباراة في دور الثمانية بملعب سان بطرسبرغ.