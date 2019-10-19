هربرت ماركيوز.. الجمال يقاوم الاضطهاد

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من المفارقات التي تحفل بها حياة المفكر والفيلسوف «هربرت ماركيوز» (1898- 1979) أنه صاغ آراءه الرئيسية في الثلاثينات من القرن العشرين، وربما قبل ذلك، ولم يهتم به الناس، بل إنه ظل في أحسن الفروض، أستاذاً ينال بعض التقدير في الأوساط الأكاديمية المتخصصة، لكن بعد ما مضى ثلث قرن على نشره آراءه، أتته الشهرة مفاجئة، ولم تكن تلك الشهرة من النوع المألوف، بل أصبحت كتبه أشبه بالفيلم العالمي الذي يراه الكبير والصغير في مختلف أرجاء الدنيا، وتحول أستاذ الفلسفة الأكاديمي إلى «نجم» وأصبح معبود الشباب المتمرد في العالم كله، وتحولت كتبه إلى دليل ثوري في أيدي كل من يسيرون في مظاهرة.

ما التغييرات التي جعلت العالم يلتقي مع تفكير هذا الرجل ويحوله من فلسفة أكاديمية إلى دليل عمل لكل من يؤمن بأن المجتمع الإنساني في حاجة إلى تغيير شامل؟ هذا السؤال أجاب عنه المفكر الراحل الدكتور فؤاد زكريا في كتابه عن «هربرت ماركيوز» موضحاً أن التقييم الشامل لفكر ماركيوز يبين مدى جدارة هذا المفكر بالشهرة الخيالية التي سعت إليه، ومدى قدرته على التعبير عما ينبغي أن يرفضه إنسان الحاضر، وما ينبغي أن يحققه إنسان المستقبل.

تبلور تفكير ماركيوز من خلال حوار صامت أجراه مع هيجل وماركس ونيتشه وفرويد ومن خلال حوار حقيقي أجراه مع هيدجر، وإذا كان من المعترف به أن هذه هي الشخصيات الرئيسية التي تحكمت في تشكيل فكر الإنسان المعاصر، فمن الصعب أن نتصور كيف يستطيع عقل واحد أن يستوعب كل هذه المؤثرات المتعارضة، ويعترف صراحة بأنه كان بالفعل تلميذاً لكل هؤلاء في آن، على أن الأمر المؤكد أنه كان تلميذاً خلاقاً، وأن شخصيته كانت هناك دائماً، أياً كانت قوة المصادر التي أثرت في تفكيره.

كان تفكير ماركيوز نموذجاً للبحث الفلسفي الذي لا يكتفي بمعالجة المفاهيم أو المذاهب بصورة تجريدية تعزلها عن مضمونها الاجتماعي، بل هو يحاول دائماً كشف هذا المضمون حتى في أشد المفاهيم تجريداً، وحتى في تلك المذاهب التي تبدو بعيدة كل البعد عن حركة الواقع ومجرى التاريخ، وهو من جهة أخرى ينقب عن الأسس الفلسفية للحركات والتيارات الاجتماعية في عصرنا الحديث بوجه خاص، ويؤمن بأن من وراء كل ممارسة عملية أساساً نظرياً تستطيع الفلسفة أن تعبر عنه تعبيراً كافياً.

كانت التجربة السوفييتية في العقد الثاني من القرن العشرين، مبعث الأمل لدى الكثيرين في أن يظهر نظام تختفي فيه نهائياً مظاهر الاستغلال، وتزول فيه أساليب السيطرة المادية والمعنوية على الإنسان، وتتحقق فيه حرية حقيقية للبشر، لكن ماركيوز كان يعتقد أن هذه التجربة لم تحقق شيئاً من هذه الأهداف، وأنها على العكس مما تدعي، قد تنكرت للمبادئ الأصلية التي قامت من أجل وضعها موضع التنفيذ.

كانت وسيلة ماركيوز لرسم معالم المجتمع الجديد هي أن يعيد تفسير أفكار فرويد على نحو يتيح تعويض ما يفتقر إليه الفكر الماركسي أو التوفيق بين تعاليم فرويد وآراء ماركس الشاب مع مزجهما معاً بعناصر من نيتشه بحيث يصبح المركب الناتج ملائماً لروح العصر الحاضر، كان ماركيوز يجعل للفن في نظرته العامة إلى الجديد، دوراً أساسياً، بل إن الثورة التي يدعو إليها قد لا تكون في صميمها إلا ثورة جمالية، مثل هذه المكانة الخاصة التي يحتلها الفن في تفكيره، فماهية الفن في صميمه احتجاج على الواقع القائم ذلك أن معارضة الاضطهاد هي المقياس الذي نميز به الفن الصحيح من الفن الزائف، وإذا كان تاريخ البشرية حتى الآن هو تاريخ الاضطهاد فإن الفن قد أخذ على عاتقه أن يقاوم هذا التاريخ.