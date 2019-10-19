شكرا لقرائتكم خبر عن دسائس الشعر التشويهي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبداللطيف الزبيدي

هل للعقل أن يلعب دوراً حاسماً في الأدب؟ مررنا بقضايا الانتحال الشائكة في التراث، وليس مبالغة القول إن المنحول في كل الميادين إذا جُمع شكّل مكتبة. عند تصنيف الأدب المنحول، نجد ألواناً شتى، منها ما هو لغرض فني لا يسيء إلى أحد، كنسبة أبيات غزلية إلى شاعر مبدع، لكن بحرفية عالية تخدع حتى الكثير من الأدباء والنقاد.

الأسوأ هو أن الانتحال يلعب أحياناً دوراً تشويهياً مقصوداً أو غير متعمد، وفي هذا الصنف مراتب، منها ما لا يجوز ترديده، منسوباً إلى العصر الأموي، والأقل إسرافاً في تشويه الصورة، ما نسب إلى الخليفة العباسي هارون الرشيد. يُقال قال: «مَلَك الثلاث الآنسات عِناني.. وحللن من قلبي بكل مكان.. ما لي تطاوعني البرية كلها.. وأطيعهن وهن في عصياني.. ما ذاك إلاّ أن سلطان الهوى.. وبه قوين أعزّ من سلطاني».

منطلق الشك هو أن الأبيات «منسوبة» إلى الرشيد، على الرغم من أن هذه النسبة واهية، إلا إذا كان لا يعرف قدر نفسه. أولاً هن ثلاث، فلا مجال للتحجج بالعشق الأعمى، فهن من الجواري. ثانياً: كيف يمكن أن تمتلك ثلاث جاريات في حزمة واحدة كل وجدان ملك الملوك؟ ثالثاً: هل هو لا يعلم ما يقول: ثلاث جوار يمسكن بعناني أي لجامي، يشبّه نفسه بالحصان؟

هل يتوافق هذا مع «أمطري حيث شئت»؟ رابعاً: «مين يصدق» وأطيعهن وهن في عصياني؟ ما سمعنا قط بحرية المعارضة في ديمقراطية الهوى. البرية كلها تُطيعه، وثلاث جاريات يعلن العصيان الغرامي.

بعد كل هذا البهتان البلاغي على إيقاع متفاعلن في بحر الكامل، تتنزل الحكمة الساذجة على دماغ مختلقها، فيدرك أن السبب في كل ذلك هو أن لوبي الهوى الذي استقوت به الجواري، أقوى من أن تتماسك أمام إعصاره ريشة سلطة الرشيد.

الآن، من حيث «الحبكة» الفنية في بناء الأبيات وإخراج المشهد، لو بنى صانع الصورة فكرته على حسناء واحدة لكانت أيسر هضماً؛ لأن استخدام المعرفة (ضد النكرة) صادم «الثلاث الآنسات»، وكأن الناس جميعاً يعرفون من هن، بمعنى: وهل تخفى الأقمار الثلاثة؟ المصيبة التشويهية تكمن في «ما ذاك إلا أن»: استعبده هواه.

لزوم ما يلزم: النتيجة اليقينية: لو جن الرشيد أو كان سكراناً لا يبت «طينة»، فإن هراء غزلياً كهذا لا يمكن أن يخطر على باله. هذا هو التشويه السياسي بالانتحال المسموم.

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