«مسيرات الحرية» تتدفق على برشلونة وسط إضراب عام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت، أمس الجمعة، الاحتجاجات لليوم الخامس على التوالي، في إقليم كتالونيا الإسباني، مع إعلان «إضراب عام»، وتنظيم تظاهرة حاشدة، ضمن «مسيرات الحرية» ضمت عشرات الآلاف في برشلونة، قُطع خلالها الطريق الحدودي مع فرنسا، بعد ليلة من الصدامات بين الشرطة والاستقلاليين المحتجين على أحكام بالسجن على عدد من قادتهم.

وبدت آثار الإضراب واضحة في برشلونة التي تعد وجهة مفضلة للسياح. وكانت حركة السير ضعيفة بالنسبة ليوم عمل، وكذلك في جادة لا رامبلاس. وشهدت وسائل النقل العام اضطرابات، وألغيت 55 رحلة في مطار المدينة.

وقال التلفزيون الإسباني، إن عشرات الآلاف من الكتالونيين وصلوا إلى برشلونة، أمس، للمشاركة في تظاهرة حاشدة، احتجاجاً على الحكم بالسجن على تسعة زعماء انفصاليين. وأضاف، أن المسيرات الخمس التي خرجت الأربعاء الماضي من خمس مدن كتالونية تحت شعار «مسيرات من أجل الحرية» قاطعة نحو 100كلم سيراً على الأقدام، وصلت إلى برشلونة للمشاركة في الاحتجاج.

وأعلنت الحكومة الإسبانية، أمس، أن الطريق الحدودي بين إسبانيا وفرنسا قُطع من الاتجاهين. وقالت وزارة النقل، إن المتظاهرين قطعوا طريقين في الاتجاهين على الطريق السريع إيه بي7 بالقرب من جيرونا، وكذلك «ناسيونال 2» بالقرب من الحدود الفرنسية الإسبانية.

وأعلن الاستقلاليون أمس يوم «إضراب عام» في الإقليم، حيث تدفقت «مسيرات للحرية»، انطلقت من أنحاء المنطقة على برشلونة للمشاركة في التظاهرة. وقالت السلطات، إن طلاباً قاموا بإضراب، بينما قُطعت طرق بسبب مسيرات لآلاف الانفصاليين من مدن عدة، أدت لشل المنطقة والوصول إلى برشلونة.

وشوهد، أمس الأول، مئات الشبان يهتفون ب«استقلال» الإقليم ويقيمون حواجز مشتعلة وسط العاصمة، وألقوا زجاجات حارقة على قوات الأمن التي ردت بإطلاق كرات مطاطية عليهم. ونزل 25 ألف طالب إلى شوارع برشلونة، وقاموا برشق رجال الشرطة بالبيض، وورق الحمام، كما ذكرت شرطة البلدية، وسلم الزعيم السابق للإقليم، كارلس بوجديمون، نفسه طوعاً إلى الشرطة البلجيكية، بعدما أعادت مدريد تنشيط مذكرة توقيف بحقه. وفر بوجديمون من إسبانيا في أعقاب استفتاء 2017، واحتجز لوقت قصير في ألمانيا في العام التالي قبل أن يتمكن من السفر إلى بلجيكا.(وكالات)