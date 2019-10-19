شهيد في طولكرم و69 مصاباً بنيران الاحتلال في غزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص الاحتلال «الإسرائيلي»، قرب حاجز للاحتلال «الإسرائيلي» جنوب مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن، في حين أصيب 69 فلسطينياً بنيران الاحتلال، أمس، خلال الجمعة ال79 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الطواقم الطبية تعاملت مع 69 إصابة بجروح مختلفة منها 26 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال. وتوافد آلاف الفلسطينيين عصر أمس الجمعة، للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

إلى ذلك، أصيب شابان أحدهما متضامن أجنبي بجروح، فيما اعتقل جيش الاحتلال أحد المتضامنين خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم (قرب مدينة قلقيلية) الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً لصالح مستوطني مستوطنة «كدوميم» المقامة عنوة على أراضي القرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة من خلال كمين شارك فيه عدد كبير من الجنود أسفر عن اعتقال أحد المتضامنين الأجانب واعتدوا علية بالضرب، فيما أصيب شابان بجروح أحدهما متضامن جراء سقوطهما أثناء ملاحقة الجنود للمشاركين.

وأكدت المصادر، أن مواجهات عنيفة اندلعت بعد كشف الكمين بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بحالات اختناق.

ومنع مستوطنون، أهالي قريتي برقة وبيتين شمال شرقي رام الله، من قطف ثمار الزيتون، الواقعة في منطقة «الشعب» بين القريتين، فيما هاجمت قوات الاحتلال المزارعين بقنابل الغاز. وقال رئيس مجلس قروي برقة عدنان بركات، إن 16 مستوطناً، اقتحموا المنطقة وتعمدوا الانتشار فيها، لمنع المواطنين من قطف ثمارهم، وشرعوا بطرد الأهالي، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز صوب المزارعين، ما أدى لإصابة 4 منهم بالاختناق، نقلوا إلى قيادة برقة لتلقي العلاج. وأشار بركات، إلى أن المستوطنين استولوا تحت تهديد السلاح يوم الثلاثاء الماضي على ثمار الزيتون في المنطقة ذاتها.

وطردت قوات الاحتلال، عدداً من المتطوعين الأجانب خلال مساعدتهم لمواطنين في عملية قطف ثمار الزيتون في قرية بورين جنوب نابلس.

وأدى عشرات الفلسطينيين، صلاة الجمعة، في خيمة الاعتصام ببلدة أبو ديس جنوب شرقي القدس المحتلة، إسناداً لأسيرها إسماعيل علي (30 عاماً) المضرب عن الطعام لليوم (87) على التوالي، واحتجاجاً على سياسية الاحتلال بحق الأسرى المضربين عن الطعام. وعبر المشاركون خلال الاعتصام في الخيمة الذي أعقب صلاة الجمعة، عن رفضهم لسياسية الاعتقال الإداري بحق الأسرى، مطالبين جميع الجهات المعنية بالوقوف إلى جانب الأسير إسماعيل وكافة الأسرى في سجون الاحتلال. ودعا خلف علي شقيق الأسير إسماعيل، جميع المؤسسات المحلية وأبناء شعبنا بمساندته، والحضور الدائم في خيمة الاعتصام، مشيراً إلى أنه يتعرض لتدهور في حالته الصحية بعد أن أمضى (87) يوماً على إضرابه عن الطعام.

ودانت وزارة الخارجية الأردنية، استمرار الانتهاكات «الإسرائيلية» في المسجد الأقصى المبارك، وآخرها اقتحامات المتطرفين الواسعة لباحات المسجد والتضييق على المصلين وإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك. واعتبر الناطق الرسمي باسم الوزارة بالأردن السفير سفيان القضاة، أن هذه الانتهاكات تمثل ممارسة عبثية واستفزازية غير مسؤولة ومرفوضة وتتناقض مع التزامات «إسرائيل» كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة بموجب القانون الدولي.

وطالب القضاة السلطات «الإسرائيلية» بالوقف الفوري لهذه الممارسات والانتهاكات، واحترام حرمة المسجد الأقصى المبارك ومشاعر المسلمين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف.

(وكالات)