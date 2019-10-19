الظفرة ثالث الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

فاز الظفرة على ضيفه عجمان1- صفر، أمس، في افتتاح مواجهات الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي وفي المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب استاد حمدان بن زايد.

سجل هدف المباراة الوحيد لصالح فارس الظفرة محمد سيف في الدقيقة 86، مستفيداً من تسديدة البديل سهيل المنصوري التي ارتدت من الحارس علي الحوسني، ويذكر أن الظفرة كان قد غاب عن الانتصار على «البرتقالي» في آخر 8 مباريات جمعتهما في الدوري.

رفع الظفرة رصيده إلى 7 نقاط، وهو نفس رصيد عجمان الذي كان يتطلع إلى الفوز الذي كان سيهديه صدارة تاريخية لجدول الترتيب.

وأكمل الظفرة المباراة منقوصاً منذ الدقيقة 30 بعد طرد المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، بعد تدخله العنيف مع المالي حامد دومبيا الذي تم إسعافه إلى مستشفى الظفرة لإجراء الفحوص الطبية التي أكدت أنه أصيب بكسر على مستوى أسفل الساق. تخلص لاعبو عجمان من ضغط اللعب خارج الملعب مبكراً وحبسوا مستضيفهم في منطقته الخاصة وتحصلوا على ركلة ركنية بعد مرور دقيقتين فقط من انطلاق صافرة البداية، في المقابل كانت رأسية البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة العاشرة ستعلن التقدم لفارس الظفرة.

هجمات مرتدة

أسهم وجود ثلاثة لاعبين في عمق دفاع الظفرة على إفشال هجمات الفريق البرتقالي عن طريق الهجمات المرتدة، وجرب لاعبو عجمان سلاح التسديد من خارج المنطقة والتي كان أخطرها تسديدة البرازيلي فاندر فييرا التي تعامل معها الحارس السناني بفدائية، وبالمقابل حاول أصحاب الملعب الاستفادة من مخالفة لعبت عرضية داخل المنطقة تعامل معها الحارس علي الحوسني، بيقظة وأراد أن يكمل تشتيتها حامد دومبيا، لكنه تعرض لتدخل عنيف من جواو بيدرو الذي تم طرده.

دخل حسن عبدالرحمن بديلاً في عجمان، بينما دفع رازوفيتش، مدرب الظفرة بالمالي داودا توريه في مكان المهاجم الهولندي ميخائيل كينرو.

بعد العودة من غرف الملابس، حاول البرتقالي الاستفادة من النقص العددي لأصحاب الملعب وضغط على مرمى السناني بشكل واضح، لكن التكتل الدفاعي لفارس الظفرة الذي اعتمد على خبرة المغربي عصام العدوة أغلق كل السبل على مهاجمي عجمان.

ونجح المدرب الصربي رازوفيتش في التعامل مع ظروف النقص العددي لفريق الظفرة وأعطى فريقه أفضلية هجومية، حينما دفع بسهيل المنصوري الذي أسهم في تسجيل الهدف، بينما اختار المصري أيمن الرمادي، عدم الاستعجال والمجازفة بتغيير الشكل الهجومي عندما دفع بورقته التبديلية الثانية، بإدخال المهاجم محمد إبراهيم مكان المهاجم بوبكر تراولي.