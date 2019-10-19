ضاحي خلفان يعرض الصفات القيادية لزايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألقى الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، محاضرة بمقر كلية القيادة والأركان المشتركة في العاصمة أبوظبي، بحضور العميد الركن سيف علي اليماحي نائب القائد، كبير المعلمين بالكلية، إلى جانب عدد من قادة أفرع وكبار ضباط القوات المسلحة.

وتطرّق خلال محاضرته إلى مقتطفات من كتابه «القوة الناعمة في الصفات القيادية لزايد، وهي 110 صفات قيادية».

وتناول كيف واجه المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التحديات في بداية مسيرة الاتحاد، واستطاع بحكمته وحنكته وإصراره التغلب عليها.

وعدّد عناصر قيام الدولة التي استند إليها الشيخ زايد قبل الاتحاد ومكنته من تأسيس الدولة القوية، وأهمها مكانة وحجم إمارة أبوظبي وعدد سكانها، وقوتها الاقتصادية.

وأشار إلى دور الشيخ زايد في ترسيخ الهوية الوطنية، وتطرق إلى العديد من الصفات الريادية التي تميز بها زايد يرحمه الله، ومنها قدرته الفائقة على تهيئة الطرق الوعرة وحل المشاكل بحكمة ورجاحة عقل، والوصول إلى الأهداف لتحقيقها، وتحديد الرؤية والرسالة والقدرة على الثبات عند المحن، والتواضع.

كما تطرق إلى «طموح زايد» وحلمه قبل حوالي نصف قرن بغزو الفضاء، وما تم تحقيقه اليوم من الوصول إلى الفضاء على يد أبناء زايد.