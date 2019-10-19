أومتيتي يعود أمام إيبار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى المدافع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، «الضوء الأخضر الطبي» للعودة إلى اللعب مع فريقه برشلونة الذي يواجه إيبار عصر اليوم في الدوري الإسباني في المرحلة التاسعة، وذلك بعد غياب خمسة أسابيع بسبب الإصابة في قدمه اليمنى.

وتلاحق لعنة الإصابات أومتيتي (25 عاماً)؛ إذ تعرض قبل عام تقريباً لإصابة في الركبة اليسرى فقرر أن يعالجها بدون أن يخضع لعملية جراحية، وبعد عودته إلى الملاعب في نوفمبر 2018 أصيب وغاب حتى مطلع العام الحالي.

وخسر لاعب ليون السابق مركزه الأساسي في دفاع النادي الكاتالوني ومنتخب بلاده على السواء لصالح مواطنه كليمان لانغليه.

ويلعب اليوم أيضاً أتلتيكو مدريد مع فالنسيا، ويحل ريال مدريد ضيفاً على مايوركا.