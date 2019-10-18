قوات الأمن تعتقل بعض المحتجين في وسط بيروت

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قوات الأمن تلقي قنابل الغاز المسيل للدموع في بيروت قال شهود من رويترز إن قوات الأمن اللبنانية وشرطة مكافحة الشغب طاردت متظاهرين في وسط بيروت اليوم الجمعة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. واعتقلت قوات الأمن بعض المحتجين. وحطم بعض المتظاهرين واجهات متاجر في الحي التجاري وأضرموا النيران في إطارات سيارات في الشارع.

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