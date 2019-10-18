دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أبرز مشاريع كيك ستارتر التقنية لشهر سبتمبر 2019

فيما يلي بعض المشاريع البارزة المتعلقة بالتقنية والتي انطلقت عبر منصة كيك ستارتر خلال شهر سبتمبر الماضي، وتمكنت من جمع التمويل اللازم للبدء في الإنتاج، نبدأها بهواة الطائرات الورقية والألعاب الغير اعتيادية.

1. طائرة ورقية يتم التحكم بها عبر الهواتف الذكية

هذا هو المشروع الخامس لـ (شآي قويتين) عبر منصة كيك ستارتر ، وفي كل مرة يقوم بإضافة خاصية جديدة لمنتجه الذي يقدمه للعالم، والمنتج هو عبارة عن طائرة ورقية اسمها (PowerUp)، تتحكم بها عبر الهاتف الذكي، في الحقيقة؛ المنتج ليس سوى هيكل معدني صغير يحتوي على مراوح، وما عليك إلا تركيبها على أي طائرة ورقية تصنعها بنفسك، ومن ثم التحليق في الهواء والتحكم بها عبر الهاتف، أو تدع خاصية الطيران الآلي تتولى الأمر.

يعتبر أحد المشاريع الأكثر تمويلاً خلال شهر سبتمبر، فعدد المساهمين قد بلغ 10 آلاف مساهم، والمبلغ يقترب من المليون دولار.

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يتراويح سعر المنتج بين 50 و 80 دولار بحسب الباكيج، والمشروع متاح حتى 1 نوفمبر 2019.

2. طابعة يدوية على شكل قلم كبير

يناسب اسم المنتج وظيفته، فهو (PrintPen) أو (القلم الطابعة) حيث يمكن عبر هذه الأداة اليدوية والمحمولة، أن تقوم بطباعة أي نص على أي سطح، يمكن أن تطبع رسوميات كبيرة على الحائط أو اللوحة، أو نصوص صغيرة على يدك أو فنجان قهوتك، تتحكم به عبر التطبيق حيث يمكنك أن تكتب النص وتختار الخط، أو أن ترسم (وتشخبط) كيفما تشاء، ليقوم هذا القلم بعد ذلك بطباعة ما كتبت على السطح الذي اخترت.

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يتراوح سعر المنتج بين 100 و 120 دولار، وهو متاح حتى 27 أكتوبر 2019.

3. خازن كهربائي كبير بمواصفات استثنائية

يميل أصحاب المنتج لتسميته بـالمولد الكهربائي المعتمد على البطاريات، بدلاً من إسم (بنك طاقة) أو خازن، فهو يغني فعلاً عن المولد الكهربائي بما يقدمه من مواصفات قوية تصلح لأن يستخدم لأجهزة المنزل الكهربائية، أو كأداة طوارئ في الداخل والخارج.

المنتج المسمى (DELTA) يمكن أن يشغل الأجهزة الكبيرة، فهو قادر على أن يتحمل (1800) وات في الساعة للكهرباء المترردة (AC)، وهو بذلك قادر على أن يشغل مكيف حائطي صغير أو مايكرويف لمدة ساعة كاملة، كما يمكنه شحن بطارية السياراة التي تعمل بالكهرباء عند الاضطرار.

يتميز المنتج بالشحن السريع، والحجم المتنقل، والقدرة على شحنه بالطاقة الشمسية، وغيرها من المميزات، وقد حقق نجاحاً باهراً عبر منصة كيك ستارتر، فقد حصل على أكثر من اثنين مليون دولار.

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يبدأ سعر المنتج بـ 700 دولار، والمشروع متاح حتى 19 أكتوبر 2019.

4. جهاز متحرك يقتل الجراثيم ويكبر الصوت

جهاز متعدد الاستخدامات، يسمى (ROCKUBOT) الوظيفة الرئيسة هي قتل الجراثيم عبر الأشعة فوق البنفسجية، فهو جهاز متحرك يشبه المكنسة الآلية التي تتجول في أرضية الغرف، يمكن وضعه فوق سطح السرير (أو أي سطح) وسوف يقوم بمهمة التعقيم عبر التحرك في مسارات متجاورة، لديه حساسات تمنعه من السقوط أو الارتطام وتمكنه من تخطي العوائق، ويحتوي على مكبر صوت لاسلكي للاستماع إلى الموسيقى أثناء تأدية عمله، كما يحتوي على شاحن لاسلكي أيضاً.

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يبدأ سعر المنتج من 100 دولار، والمشروع متاح حتى 19 أكتوبر 2019.

5. مكبر صوت لاسلكي ينقسم إلى أربعة

أهم ميزة يقدمها منتج (SIMO) هي (قابلية التنقل العالية)، فهو مكبر صوت (Speaker) يعمل لاسلكياً عبر البلوتوث، يتكون من أربعة مكعبات يمكن فصلها عن بعضها أو تجميعها عند الحاجة، يحتوي كل مكعب على جزء مغناطيسي لتوصيله بالأجزاء الأخرى، يمكن استخدامه لتعزيز الصوت وتعزيز محيطيته، وذلك عبر توزيع الأجزاء في جوانب الغرفة، أو يمكن استخدام كل جزء على حدة بشكل مستقل.

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بدأ سعر المنتج من 162 دولار، والمشروع استمر حتى 12 أكتوبر 2019.

6. نظارة تغنيك عن شاشة الهاتف الذكي

يصعب تصنيفها بالنظارة الذكية، كما أنها تختلف قليلاً عن أجهزة الواقع الافتراضي، هي خليط بين هذا وذاك. المنتج الذي يحمل اسم (MAD Gaze GLOW) عبارة عن نظارة تشبه النظارة الشمسية، لكنها تتصل سلكياً بهاتفك الذكي وتعرض لك الشاشة أمامك عبر العدسات الداخلية، وتعطيك الإمكانية للتحكم عبر إشارات اليد، يمكن استخدامها للألعاب، أو لمشاهدة الفيديوهات، أو حتى لتصفح الهاتف وإنجاز الأعمال.

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يبدأ سعر المنتج بـ 390 دولار، وقد أغلق المشروع أبوابه في 8 أكتوبر 2019.

7. هاتف يبعدك عن الانترنت والشبكات الاجتماعية

الهدف الرئيسي لهذا الهاتف المسمى (Mudita Pure) هو أن يبقيك (أوفلاين) أطول فترة ممكنة، لكنه ليس مجرد هاتف لا يتصل بالانترنت، بل أنه يستخدم الحبر الإلكتروني (E-ink) لتخفيف الظرر على العينين، كما أنه مصمم بطريقة انسيابية وبألوان مريحة، يمكن أن يعمل كـ(راوتر) لتزويد حاسوبك بالانترنت، كما يوفر خاصية تقلل تعرضك للموجات الكهرومغناطيسية القادمة عبر شبكة الاتصالات، وغيرها من المميزات.

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يتراوح سعر المنتج بين 221 و 295 دولار، والمشروع متاح حتى 24 أكتوبر 2019.

8. غواصة صغيرة لاستكشاف ما تحت الماء

منتج يحمل اسم (CHASING DORY) عبارة عن نسخة مطورة من منتج متخصص للغوص والتصوير تحت الماء، هو أشبه بالطائرة المسيرة (درون) لكن مخصص للماء بدل الهواء، يمكن عبر الهاتف التحكم به ونقل الصورة وتسجيلها مباشرة، أو البث المباشر عبر شبكات التواصل.

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يتراوح سعر المنتج بين 300 و 380 دولار بحسب الأسبقية، والمشروع متاح حتى 20 أكتوبر 2019.

9. مفك براغي كهربائي يعمل ببطارية ليثيوم

مفك يدوي للتعامل مع معظم أنواع البراغي، حيث يحتوي على رأس متغير ومجموعة من الأشكال التي تناسب أغلب الاحتياجات، الميزات التي فيه أنه قابل للشحن عبر وصلة الـ USB ، يحتوي على ضوء ليد أمامي، تتحكم في اتجاه الحركة عبر زر واحد ذو جانبين، وأخيراً تصميمه المدمج والعملي.

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سعر المنتج هو 45 والمشروع أغلق أبوابه في الثالث من أكتوبر 2019.

10. جهاز صغير لتنظيف الأسنان بالماء Flosser

هنالك طرق كثيرة لتنظيف الأسنان، منها (Flossing) والتي هي (تخليل) الأسنان بالخيط، لكن هنالك أنواع أخرى من التخليل، وهو عبر الهواء، أو عبر الماء، وهذا المنتج متخصص في النوع الأخير، ويتميز عن بقية المنتجات المشابهة أنه صغير الحجم، يمكن حمله في الحقيبة أو الجيب بسهولة، سهل الاستخدام، يتم شحن بطاريته مرة كل شهر، وغيرها من الميزات.

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يبدأ سعر المنتج من 50 دولار، والمشروع متاح حتى 19 أكتوبر 2019.

كانت تلك عشرة مشاريع مما تميز ونجح في تحصيل التمويل عبر المنصة، يمكن الاطلاع على مشاريع كيك ستارتر خلال الأشهر السابقة عبر أرشيف هذه السلسلة، نلقاكم -إن شاء الله- في الشهر القادم.

التدوينة أبرز مشاريع كيك ستارتر التقنية لشهر سبتمبر 2019 ظهرت أولاً على عالم التقنية.