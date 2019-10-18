دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أزالت جوجل من هاتفها الرائد الجديد بكسل 4 خاصية التعرف على البصمة واستبدلتها بالتعرف على الوجه، لكن هذه الطريقة الأمنية الجديدة تنطوي على نقطة ضعف خطيرة حيث أنها تعمل حتى وأنت مغمض العينين!.

تعتمد جوجل على تقنية مشابهة لدى آبل من خلال وضع حساس خاص في القسم العلوي من الشاشة للتعرف على الوجه. لكن عادة الشركات تطلب أن تتعرف على حركة العين الطبيعية وإغلاق وفتح الجفن ولو بسرعة، إلا أن جوجل لا تتطلب هذا الأمر.

هذا يعني لو كنت نائماً وأراد أحدهم الدخول إلى هاتفك، كل ما عليه القيام به هو تقريبه من وجهك وأخذ البصمة وأنت نائم.

تفرض آبل ليتم دخول المستخدم إلى آيفون أن يعطي انتباهه للشاشة ولو للحظة، وهذا الخيار مع أنه يمكن تعطيله لكنه يعطي المزيد من الأمان لمنع فتح الهاتف من مجرد صورة أو وأنت نائم.

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يبدو أن جوجل أدركت متأخرة خطورة الوضع فهي تعمل على حل الموضوع من خلال تحديث برمجي يرسل لاحقاً حيث سيظهر خيار عند تفعيله يتطلب أن تكون العينين مفتوحتين حتى تعمل بصمة الوجه.

وإن أردت المزيد من الخصوصية والأمان يمكنك الاعتماد على الطرق القديمة مثل كلمة المرور أو رمز الدخول PIN ريثما تحضّر جوجل تحديثها وترسله رسمياً في وقت لا نعرفه بعد.

التدوينة بصمة الوجه بهاتف بكسل 4 تعاني من نقطة ضعف خطيرة ظهرت أولاً على عالم التقنية.